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Вестник Мордовии

Иранская ракета "Хорремшехр-4" может обрушить смертельный "дождь" из 80 зарядов

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В ожидаемых ракетных "волнах", которые должны захлестнуть территорию страны-агрессора -Израиля, как ожидается, будут присутствовать иранские ракеты "Хорремшехр-4". Они только два года назад прошли успешные испытания.

Эти системы поражения средней дальности используют ампулизированное хранение компонентов жидкого топлива, что не требует какой-то особой подготовки к старту.

По информации, которая появлялась в различных источниках, ее вес может достигать 30000 килограммов.

Также отмечалось, что она может разгоняться, находясь вне атмосферы, до скорости более 19500 километров в час, в атмосфере скорость снижается до 9700 километров в час.

Очень интересной по конструкции является полуторатонная боевая часть - ее снаряжают восемью десятками 18-килограммовых зарядов. Весь полет ракеты корректируется, что обеспечивает высокую точность попадания. Максимальная дальность полета оценивается в 4300 километров.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
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