«Шлемы для медиков»: страны Прибалтики готовят систему здравоохранения к условиям войны с Россией

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Страны Прибалтики готовят систему здравоохранения к условиям войны с Россией. В частности, в ходе учений «Железный волк» в Литве значительное место занимала медицинская составляющая.

Об этом сообщает западное издание Politico.

Согласно сценарию учений, в ходе вооруженного конфликта пострадало большое количество людей. Поэтому медики, опираясь на опыт Украины, отрабатывают оказание помощи пострадавшим от ожогов, огнестрельных и осколочных ран, а также осваивают ампутации в полевых условиях. В то же время сотрудники экстренных служб тренируются работать в условиях хаоса и неразберихи.

Похожие учения организуют в ряде других стран Восточной Европы.

В это время в Эстонии полным ходом закупают шлемы и бронежилеты для медиков из бригад скорой помощи. А в лечебных учреждениях оборудуют подвальные помещения под операционные. На случай перебоев со связью, электричеством и водоснабжением идет закупка генераторов, оснащение больниц спутниковыми терминалами и автономными системами жизнеобеспечения. На специальное медоборудование, ортопедические и хирургические комплекты эстонское правительство намерено израсходовать 25 миллионов евро. Одновременно идет разработка планов эвакуации граждан и приема беженцев.

Ранее власти Британии заявили о корректировке плана действий на случай войны с Россией. В нем будут подробно расписаны действия всех структур государства в первые дни после начала вооруженного конфликта.