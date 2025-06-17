Баканов осмотрел опытные образцы продукции для атомной промышленности

Гендиректор Роскосмоса посетил корпорацию "ВНИИЭМ"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил корпорацию "ВНИИЭМ" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где осмотрел опытные образцы продукции для атомной промышленности. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Дмитрий Баканов побывал на производственной площадке корпорации ["ВНИИЭМ"], в том числе в испытательном комплексе космических аппаратов, осмотрел опытные образцы продукции для атомной промышленности", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Как отметили в госкорпорации, на совещании Баканов представил нового генерального директора "ВНИИЭМ" Павла Филиппова и обсудил текущие и перспективные проекты.

Уточняется, что корпорация ведет работы по метеорологическим аппаратам серии "Метеор", спутникам оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" и аппаратов "Ионосфера" для наблюдения ионосферы, околоземного космического пространства и верхних слоев атмосферы.