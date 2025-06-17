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У Советского Союза был безумный план потопить американские авианосцы (The National Interest, США)

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.
Источник изображения: © Фотохост-агентство

TNI: СССР планировал использовать бомбардировщики против ВМС США

В случае начала войны с США советские военные намеревались обрушить всю мощь своего воздушного флота на американские авианосцы, пишет TNI. При этом дерзкие операции по уничтожению флота противника должны были быть осуществлены стремительно — поскольку малейшее промедление могло сорвать их.

Брэндон Вайхерт

Не будет преувеличением сказать, что Советский Союз был одержим американскими авианосцами. Если бы холодная война когда-нибудь превратилась в “горячую”, силы Москвы нанесли бы массированные воздушные удары по американским авианосцам вблизи советских территориальных вод. В частности, для удара по авианосной группе ВМС СССР намеревались запустить флот из сотни вооруженных противокорабельными ракетами бомбардировщиков — готовясь потерять минимум половину этих "птиц".

Отправив в бой такое множество самолетов, советские стратеги намеревались подавить ПВО авианосной группы. Замысел состоял в том, чтобы загнать в угол и сбить с толку наводчиков авианосных групп ВМС США, перегрузив их датчики и притупив у операторов глубокое чувство опасности. Советские стратеги рассчитывали, что американцы решат, что большинство советских самолетов — ложные цели, хотя на самом деле все они будут полностью вооружены.

План Советского Союза по борьбе с авианосцами

Считалось, что 12 противокорабельных баллистических ракет достаточно, чтобы потопить любой американский авианосец. Разумеется, одна ядерная боеголовка дала бы тот же результат, что и эти 12 противокорабельных ракет — и к тому моменту, когда у Советского Союза появился бы веский повод топить американские авианосцы, никто не поручился бы, что ядерная война еще не началась. Так или иначе, Советы были всерьез настроены уничтожить американские авианосцы, если бы между странами разразилась полноценная война.

План был таков: атакующие советские военные самолеты запустят противокорабельные ракеты с максимальной дальности, чтоб вызвать на себя огонь американских наводчиков. Тем временем два разведывательных самолета Ту-16 (по классификации НАТО: Badger или “Барсук”) прорвутся к самому ядру американской авианосной группы, чтобы засечь авианосцы зрительно.

После обнаружения разведывательные самолеты передадут по радио их точные координаты. Разумеется, они тут же будут сбиты, но экипажи будут знать заранее, что это билет в один конец.

Поскольку американские наводчики будут разбираться с ракетным обстрелом из-за пределов прямой видимости, предварительно сбив оба разведывательных самолета Ту-16, США едва ли будут ждать еще более масштабной ракетной атаки со стороны СССР. Однако две или три советские ударные группы будут приближаться с разных направлений — все на разных высотах — и одновременно выпустят ракеты.

Советы считали, что эта атака сработает лишь в том случае, если ракеты будут запущены в течение минуты. Если интервал составит хотя бы две минуты, американцы смогут переориентировать свою оборону. В этом сценарии величайшей угрозой для Советов было промедление.

В целом, это был безумный план. Но он отражал тот страх, что американские авианосцы некогда вселяли в умы красных военных теоретиков.

Сегодняшние угрозы против авианосцев гораздо опаснее

Сработал бы советский план? Во всяком случае, на бумаге он смотрелся весьма угрожающе. Разумеется, успех был отнюдь не гарантирован, однако весьма вероятно, что Советы потопили бы минимум один авианосец в составе боевой группы. А сегодняшние системы ограничения и воспрещения доступа и маневра гораздо сложнее и опаснее систем, с которыми имел дело СССР.

С другой стороны, во время холодной войны ВМС США могли спать спокойно, справедливо полагая, что главная угроза для них — безумные советские планы вроде вышеописанных. В нынешнюю же эпоху американские авианосцы уязвимы как никогда прежде, а их защита откровенно недостаточна.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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