Маневры впервые проходят за пределами США, Франции и Великобритании

Впервые на территории Финляндии начались военно-воздушные учения НАТО Atlantic Trident 25. В них будет участвовать более 40 самолетов Финляндии, США, Франции и Великобритании, включая и впервые прибывшие в страну разведывательные беспилотники НАТО RQ-4D Phoenix. Тем временем в Балтийском море продолжаются плановые учения сил Балтийского и Северного флотов при поддержке авиации ВКС. Эксперты отмечают, что Вооруженные силы РФ изучат действия авиации НАТО, что поможет в дальнейшем более эффективно противодействовать силам альянса.

Что будет отрабатывать НАТО в Финляндии

Воздушные маневры НАТО проводятся раз в два года. В этот раз они впервые проходят за пределами трех стран-участниц — США, Франции и Великобритании. Маневры начались 16-го и закончатся 27 июня.

По плану военных учений, самолеты североатлантического альянса будут действовать с нескольких авиабаз в Финляндии: «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккале, «Риссала» в Куопио, а также с авиабазы в Лапаландии.

Фото: пресс-служба ВВС Финляндии Источник изображения: iz.ru

Помимо финских истребителей F/A-18, в маневрах примут участие американские истребители F-35A и F-15E, самолеты-заправщики KC-135, истребители Typhoon британских ВВС, а также французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M.

Разведывательные беспилотные летательные аппараты НАТО RQ-4D Phoenix впервые прибыли на авиабазу Финляндии. Эта модификация дронов считается ключевым элементом новой системы наземного наблюдения альянса и позволяет командованию НАТО получать более точную информацию о ситуации в интересующим их районе.

ВВС Финляндии, США, Франции и Великобритании совместно отработают тактику действий. Они сосредоточатся на тренировках маневренных боев по доктрине ВВС НАТО. Кроме того, будет отработано перекрестное обслуживание самолетов, взаимодействие и интеграция в единые оперативные соединения истребителей 4-го и 5-го поколений.

Также в учениях задействуют вертолёты NH90, наземные подразделения ПВО финской армии и самолёты Draken International.

Проводя такие учения возле границ с Россией, Североатлантический альянс пытается продемонстрировать нам свои силы, возможности, а заодно оказать давление, запугать, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Фото: пресс-служба ВВС Финляндии Источник изображения: iz.ru

— Мы с удовольствием посмотрим на все воздушные маневры североатлантического альянса, изучим их тактику боевых действий и будем использовать эти знания при подготовке к отражению их возможных наступательных операций, — отметил он. — У нас есть возможности дать отпор любой стране НАТО. Западные страны тешат себя надеждой, что если они нападут на Россию, то война будет конвенциональной, то есть без применения оружия массового поражения. Но война НАТО с Россией будет ядерной, и они должны об этом знать.

Тем временем в Балтийском море продолжаются плановые учения сил Балтийского и Северного флотов при поддержке авиации ВКС, Московского и Ленинградского военных округов. На них тренируются оборонять пункты базирования. В учениях задействованы до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка трёх тысяч военнослужащих, около 25 самолётов и вертолётов, до 70 единиц техники.

В ходе маневров корабли ВМФ выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Экипажи истребителей Су-27 провели учебные бои с самолётами условного противника.

Как сообщали в Минобороны России, цель учений — достичь устойчивости систем базирования флота, отработать своевременное обнаружение и оповещение о появлении противника и его действиях, обеспечение безопасности прибрежных морских сообщений, создание благоприятных условий для подготовки и выполнения боевых задач своими силами.

Маневры у российских границ

Россия неоднократно выражала озабоченность по поводу роста активности альянса рядом с ее государственной границей. Так, в конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международных слушаний по безопасности в Евразии сообщил, что западные страны продолжают наращивать провокационные военные учения вблизи российской территории.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Кроме того, посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года количество национальных учений значительно выросло — на 2025 год запланировано 115 военных маневров.

Финляндия пытается позиционировать себя как новый член НАТО и новый враг России, считает экс-заместитель генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

— При этом прикрываются Североатлантическим альянсом, наивно полагая что в случае конфликта все остальные страны будут оказывать им военную помощь, — объяснил он «Известиям». — Однако они неправильно интерпретируют пятую статью договора НАТО о коллективной обороне. Там написано, что при возникновении конфликта у члена-альянса с другим государством, члены альянса проведут немедленные консультации. Это беда современных политиков западных европейских стран — они не читают внимательно ни учебники истории, ни политические документы. Из-за этого понимают все через призму своих радужных интересов и принимают соответствующие решения.

Эксперт уверен, что в случае начала ядерного конфликта на севере Европы — например, в Балтийском регионе — Соединенные штаты Америки будут помогать своим союзникам по НАТО, но участвовать в нем не станут.

Учения НАТО по захвату Калининградской области

Ранее,15 июня, закончились масштабные учения НАТО Griffin Lightning 25 на Балтике.

Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Alexander Cook Источник изображения: iz.ru

На них, по словам помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, отрабатывался сценарий захвата Калининградской области и блокирования судоходства в Балтийском море. Он также обратил внимание на то, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер угрожает России «сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия».

Начались эти учения 1 апреля и проходили на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши и прилегающей к ним акватории. В них участвовали подразделения оперативного управления НАТО, они отрабатывали «операции против равносильного противника», сообщали на сайте Североатлантического альянса.

Юлия Леонова

Роман Крецул