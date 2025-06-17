В Южной Корее спустили на воду первый патрульный корабль для Филиппин

На верфи южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане спустили на воду первый из шести патрульных кораблей типа OPV, заказанных Филиппинами в 2022 году. Как уточняет Naval News, корабль назван в честь национального героя Раджи Сулеймана, который защищал Манилу от иностранных захватчиков в XVI веке. Предполагается, что корабль передадут заказчику в марте 2026 года, а остальные пять кораблей – к 2028 году.

В спуске на воду участвовали около 70 официальных лиц из обеих стран, в том числе начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Ромео С. Браунер, заместитель командующего ВМС Филиппин бригадный генерал Эдвин Э. Амадар и помощник министра национальной обороны Аугусто В. Гайте, а также руководитель подразделения военно-морского и специального судостроения компании Hyundai Heavy Industries Вон Хо Джу.

Патрульный корабль типа OPV "Раджи Сулейман" HD Hyundai Heavy Industries

"Раджа Сулейман" – это современный патрульный корабль водоизмещением 2400 тонн. Длина корпуса – 94 метра, ширина – 14 метров. Крейсерская скорость составляет 15 узлов, дальность плавания – 5500 морских миль. Вооружение включает 76-мм главное орудие и 30-мм арткомплекс. Корабль оснащен системой запуска ложных целей, поисковым радаром и электрооптическими системами слежения.

Ранее в рамках программы модернизации и усиления национальных ВМС правительство Филиппин заказало у Hyundai Heavy Industries в общей сложности 10 кораблей: два фрегата – в 2016 году, два корвета – в 2021 году и шесть патрульных кораблей типа OPV – в 2022 году.

Два фрегата класса "Хосе Рисаль", построенные в Южной Корее, уже несут службу в составе филиппинского флота. Первый корвет класса "Мигель Мальвар" передали заказчику в апреле 2025 года, а ранее, в марте, на воду спустили второй корабль этого типа – "Диего Силанг".

Как отмечает Naval News, Hyundai Heavy Industries продвигается на мировой рынок морской обороны. На выставке MADEX 2025, которая прошла в Пусане в мае, компания впервые представила свой новый 6500-тонный экспортный фрегат для операций в открытом море и подписала меморандум о стратегическом партнерстве с ВМС Португалии.