Стало известно о прилетевшем в Татарстан на буксире дроне ВСУ

«Осведомитель»: Замеченный в Татарстане дрон ВСУ прилетел на буксире

Замеченный в Татарстане дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) прилетел на буксире. Об этом от украинских СМИ стало известно Telegram-каналу «Осведомитель».

Речь идет о налете украинских дронов-камикадзе на Елабугу, состоявшемся 15 июня. По данным украинских СМИ, для этого использовалась спарка легкомоторного самолета Aeroprakt A-22 и некоторого планера. При этом первый выполнял роль буксировщика, от которого впоследствии отсоединился второй, способный переносить до ста килограммов грузов.

Ранее издание Baza в Telegram-канале показало видео атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Елабугу.

Также в июне Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ предприняли комбинированную попытку атаки на Татарстан с помощью дальнобойных беспилотников типа «Лютый» и «Бобер».