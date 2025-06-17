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Стартовали швартовные испытания дока-понтона "Амурец"

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Специалисты Амурского судостроительного завода приступили к швартовным испытаниям дока-понтона "Амурец" проекта 65911. Как уточнили в пресс-службе ОСК, в соответствии с графиком производства данного сооружения швартовные испытания продлятся до конца июня.

Специалистам верфи предстоит испытать пять систем дока-понтона: системы погружения и всплытия, продувки балласта, монометрию, прочность корпуса и произвести пробное погружение.

Док-понтон "Амурец"

ОСК


На данный момент уже проверена герметичность корпуса порожнего судна. Далее строители погрузят на стапель-палубу доковое опорное устройство массой 188 тонн и произведут пробное погружение. Это самое серьезное испытание, при котором заказ должен погрузиться на предельно допустимую глубину.

Док-понтон "Амурец" проекта 65911 заложили 30 июня 2023 года в рамках корпоративной доковой программы Объединенной судостроительной корпорации. Основное предназначение сооружения – обеспечение вывода заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу. Док-понтон строится в рамках инвестиционного проекта по созданию целого транспортно-спускового комплекса.

Амурский судостроительный завод (АСЗ) выполняет обязательства по контрактам с Минобороны РФ, в рамках которых верфь должна передать российскому флоту два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Также реализуется контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт").

В конце 2023 года АСЗ получил лицензию на строительство нового для предприятия типа кораблей – фрегатов проекта 22350.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
20385
22350
22800 МРК
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