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Военное обозрение

Замглавы МИД РФ: Россия потребует от Украины уничтожить поставленное Западом оружие для завершения войны

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Источник изображения: topwar.ru

Москва намерена добиваться гарантированного уничтожения западных вооружений, поставленных Киеву, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Как пояснил дипломат журналистам издания «Известия», все «излишки» военной техники, которая гигантскими партиями всё это время передавалась ВСУ, должны быть сокращены и утилизированы в соответствии с международными процедурами.

Стоит отметить, что заявление Грушко прозвучало на фоне продолжающихся масштабных поставок оружия Украине от западных стран. Только страны Евросоюза предоставили военную помощь на сумму свыше 50 миллиардов евро, а Великобритания — на 10 миллиардов евро. При этом в последнее время в Брюсселе обсуждаются варианты наращивания поддержки Киева, если США полностью прекратят свои поставки оружия, как обещает американский президент.

Напомним, что ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков обвинил ведущие европейские государства в срыве мирного урегулирования. По его оценке, лидеры ЕС и НАТО сознательно подталкивают киевский режим к продолжению боевых действий вместо поиска дипломатических решений.

В то же время вышеупомянутое требование об уничтожении западного вооружения может стать одним из ключевых условий нашей страны в случае возможных переговоров о прекращении конфликта. Однако реализация такого сценария на данном этапе вызывает сомнения, учитывая текущую позицию Киева и его западных союзников.

Зеленский и его окружение неоднократно заявляли, что ни при каких условиях не пойдут на сокращение вооружений или численности ВСУ.

Кроме того, ситуация осложняется и отсутствием действующих механизмов контроля над вооружениями между Россией и странами НАТО. В этих условиях перспектива утилизации поставленного Украине оружия выглядит задачей труднореализуемой.

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