Спецслужбы Ирана показали ПТРК Spike, применявшиеся для атак агентами «Моссад»

Источник изображения: topwar.ru

Израильские диверсанты использовали для ударов по иранским системам ПВО и радиолокационным станциям противотанковые ракетные комплексы. Спецслужбы Ирана показали обнаруженные ими впоследствии выпускаемые в Израиле ПТРК Spike NLOS, применявшиеся для атак агентами «Моссад».

Об этом сообщают иранские СМИ.

Сотрудники контрразведки Ирана предполагают, что управление комплексами осуществлялось удаленно через интернет. Для возможности дистанционного контроля пусковые установки были специально модернизированы.

Источник изображения: topwar.ru

Израильские ПТРК обнаружили рядом с местом дислокации систем ПВО Ирана. В иранской разведке предполагают, что противотанковые комплексы установили на позициях для стрельбы за день до массированной атаки ЦАХАЛ. Когда ЗРК вывели из укрытий, они оказались под ударом.

Этот и другие случаи, которые наблюдались во время израильской атаки, показывают высокую эффективность работы разведки еврейского государства. Похоже, ее сотрудники чувствуют себя в Иране вполне комфортно.

Конечно, в значительной степени это говорит об их высоком профессионализме. Но, наверное, существуют и другие факторы, которые облегчают работу израильским разведчикам. Вероятно, одним из них является высокая коррупция, существующая в Иране. И в ряде случаев успехи «Моссад» объясняются тем, что ее сотрудники достигают своих целей при помощи крупных сумм.

Так, есть предположение, что в прошлом году за возможность ликвидировать в Тегеране одного из лидеров ХАМАС Исмаила Ханию израильские спецслужбы заплатили его охраннику шесть миллионов долларов.