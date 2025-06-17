Airbus продемонстрировала первый A-400M "Атлас", предназначенный для ВВС Индонезии

ЦАМТО, 16 июня. Airbus Defence and Space провела церемонию выкатки из покрасочного цеха на предприятии в Севилье (Испания) первого самолета ВТА A-400M "Атлас" (с.н. MSN148), предназначенного для ВВС Индонезии.

Как сообщает Flightglobal.com со ссылкой на информацию Airbus, выкатка самолета приближает программу к началу его летных испытаний. Согласно планам, первый A-400M должен быть передан ВВС Индонезии в конце 2025 года.

Второй A-400M в настоящее время находится на сборочной линии Airbus и проходит начальные испытания. Он должен быть поставлен заказчику в начале 2026 года, вскоре после первого.

Индонезийские A-400M будут использоваться как для выполнения транспортных задач, так и дозаправки топливом в полете, которая имеет важное значение для ВВС Индонезии. На текущий момент единственным специализированным заправщиком в составе ВВС Индонезии является самолет KC-130B, который был поставлен в 1961 году в транспортной версии и переоборудован в 1980 году.

Индонезия также проявляет интерес к покупке многоцелевых транспортов-заправщиков A330 MRTT, но контракт на их поставку пока не заключен.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индонезии заключило с Airbus Defence контракт на поставку двух самолетов A-400M в многоцелевой конфигурации транспорта-заправщика в октябре 2021 года. Соглашение включает пакет технического обслуживания и обучение личного состава. Одновременно стороны подписали письмо о намерениях приобрести четыре дополнительных A-400M.

A-400M планируется применять для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе истребителей и других крупных самолетов с помощью двух подкрыльевых заправочных станций. Интегрированная возможность дозаправки в воздухе позволяет в случае необходимости быстро реконфигурировать самолет ВТА в заправщик. При этом возможна заправка самого A-400M топливом в полете.

Поставка A-400M является частью масштабной программы модернизации ВВС Индонезии, которая также включает поставку пяти C-130J "Геркулес", последний из которых был принят в мае 2024 года. Компания Dassault Aviation в 2026 году начнет поставку ВВС Индонезии 42 истребителей "Рафаль".