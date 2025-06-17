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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот проводит масштабное учение с участием до 40 кораблей

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Комплекс «Бастион»
Комплекс «Бастион».
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - До 40 кораблей и судов Тихоокеанского флота (ТОФ), свыше 30 самолетов и вертолетов примут участие в учениях в Тихом океане, Японском и Охотском морях с 16 по 30 июня, сообщили в пресс-службе флота в понедельник.

"Всего к учению привлекается до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 30 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота, более 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, а также боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион"", - говорится в сообщении. По словам военных, плановое учение пройдет в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей и продлится с 16 по 30 июня.

"В настоящее время в рамках учения осуществляется развертывание сил ТОФ из пунктов базирования в назначенные районы", - сообщили в пресс-службе.

По информации флота, военнослужащие отработают задачи по поиску и слежению за подлодками условного противника, организацию противокорабельной и противовоздушной обороны отрядов кораблей на переходе морем. В ходе учений экипажи выполнят нанесение совместных ракетных ударов по одиночным и групповым морским мишенным позициям.

"Будут отработаны вопросы организации всех видов обеспечения сил Тихоокеанского флота при действиях на большом удалении от пунктов базирования", - сказали военные.

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