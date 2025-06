TNI: Россия наращивает производство истребителей МиГ-35

Новый российский истребитель МиГ-35 предназначен для противодействия вездесущим F-16, Eurofighter Typhoon и, в несколько меньшей степени, F-35, пишет TNI. Западу есть чего бояться: производство этой грозной машины набирает обороты, указывает автор статьи.

Брэндон Вайхерт

Россия доказывает, что она — реальная сила с серьезной военно-промышленной базой, которую, вопреки ожиданиям западных стратегов, не удалось уничтожить санкциями. Русские весьма поднаторели в том, чтобы брать старые системы и модернизировать их настолько, что они становятся ключевыми на современном поле боя.

Одна из таких систем, с помощью которых Россия намерена создать серьезную угрозу силам НАТО, — ее многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения “4++”, детище легендарного ОКБ Микояна. Будучи дальнейшим развитием культовой советской серии истребителей МиГ-29 и мостиком между истребителями четвертого и пятого поколений, МиГ-35 призван соперничать с более современными самолетами НАТО, такими как F-35 Lightning II (“Молния”) и F-16 Fighting Falcon (“Боевой сокол”) от фирмы Lockheed Martin.

Новый российский истребитель МиГ-35 — Западу есть, чего бояться

Впервые представленный на международном уровне на Московском авиасалоне 2017 года, МиГ-35 поступил на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2019 году. Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями Климова РД-33МК с форсажной камерой, которые обеспечивают максимальную скорость 2,25 Маха и дальность полета около 2 000 километров без дозаправки. Благодаря усовершенствованной системе управления полетом и высокой маневренности самолет подходит для миссий по завоеванию превосходства в воздухе, а совместимость с широким спектром боеприпасов классов “воздух – воздух” и “воздух – земля” лишь повышает его многоцелевой потенциал.

Одна из выдающихся особенностей МиГ-35 — его радар с активной электронно-сканирующей решеткой “Жук-АЭ” от компании “Фазотрон”. Считается, что он может обнаруживать и отслеживать до 30 целей одновременно в радиусе 150 километров. В сочетании с современными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) этот радар обеспечивает улучшенную ситуационную осведомленность и устойчивость к контрмерам. Самолет также имеет отдельные элементы малозаметности, включая радиопоглощающие покрытия, однако все же уступает по этому показателю истребителям пятого поколения вроде тех же F-35 или российских Су-57.

В совокупности эти характеристики делают МиГ-35 универсальной платформой для поражения как воздушных, так и наземных целей в конфликте высокой интенсивности.

МиГ-35 разрабатывался с двойной целью: обеспечить модернизацию ВКС России и привлечь экспортных клиентов, особенно из регионов, где соображения стоимости перевешивают необходимость в передовых технологиях малозаметности.

В том, что касается соперничества с НАТО, МиГ-35 специально разрабатывался для противодействия вездесущим F-16, Eurofighter Typhoon и, в несколько меньшей степени, F-35. Конструкция МиГ-35 характеризуется маневренностью и высокой доступностью, однако требует более высоких навыков пилотирования. Это вписывается в доктрину России, которая в воздушном противостоянии в целом предпочитает маневренность малозаметности.

Более того, благодаря способности действовать в сложных воздушных условиях с плотным покрытием ПВО, как на Украине, МиГ-35 теоретически хорошо подходит для воздушной войны с НАТО, в которой эшелонированная оборона будет представлять собой значительную угрозу.

Запутанная история эксплуатации МиГ-35

Однако сама история эксплуатации МиГ-35 подчеркивает трудности эффективной конкуренции. Самолет поступил на вооружение еще в 2019 году, однако ВКС России получили лишь считанные единицы — по оценкам, менее десяти. Соответственно, из-за стремления Кремля сберечь свои лучшие воздушные средства, этот самолет получил лишь ограниченное боевое применение. Судя по сообщениям, МиГ-35 принимал лишь минимальное участие в боях на Украине — а недавно получил задание защитить Москву от атак беспилотников во время ежегодного масштабного Парада Победы во Второй мировой войне.

Отсутствие должного боевого опыта вызывает сомнения в его надежности и эффективности в реальных сценариях — особенно против F-16 с его обширным послужным списком в ряде конфликтов, будь то война в Персидском заливе или операции по всему Ближнему Востоку.

Однако сегодня, когда российская оборонно-промышленная база вышла на высочайший уровень производства со времен холодной войны, Россия стремится восстановить справедливость и обеспечить МиГ-35 должную компенсацию. Москва заявила о желании внедрить в МиГ-35 больше узлов с передового Су-57, чтобы повысить его конкурентоспособность. Кроме того, налицо стремление наладить массовое производство, что повысит доступность на передовой.

В начале противостояния на Украине Россия явно оказалась не вполне готова к тому типу конфликта, в который ввязалась. Однако к 2025 году Россия полностью подготовлена: ее силы хорошо оснащены и лучше управляются, а ее ОПК эффективен как никогда прежде. Америке следует рассчитывать, что количество МиГ-35 на вооружении увеличится, они начнут поступать в ВКС регулярнее и в более передовом исполнении, чем прежде.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг.