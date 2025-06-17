Нетривиальная задача для США: чтобы уничтожить иранскую ядерную программу, нужны стратегические бомбардировщики, а их у Израиля нет

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Заявления американской администрации о том, что она «не была в курсе планов Израиля начать на минувшей неделе операцию против Ирана», конечно же, ложь. Откровенная. И это ложь, что называется, во спасение самих Соединённых Штатов.

Дело в том, что Вашингтон занял откровенно выжидательную позицию, стараясь получить результат на Ближнем Востоке без излишних усилий. Ставка изначально делалась на возможности Израиля – возможности военных и специальных служб. План «А» предполагал повторение сценария с сектором Газа – когда серия ударов на фоне уничтожения военно-политической верхушки должны были вызвать хаос и привести Иран к пониманию того, что война проиграна, а иранский народ к массовым выступлениям и фактической массовой же депрессии.

Ничего подобного на данный момент не произошло. Мало того, Иран наносит крайне болезненные контрудары, да ещё и так, что они начинают вызывать определённое общественное «брожение» против методов премьера Нетаньяху в самом Израиле.

План «Б», в котором участвуют и США, предполагает, что американцы будут помогать «столько, сколько нужно» оружием, боеприпасами и разведданными. Но здесь есть важный аспект проблемы. Дело в том, что при всей значительной военной мощи Израиля у него нет тех средств, которыми можно было бы превратить в песок пустыни иранскую ядерную программу. И даже если США поставят Израилю свои самые мощные неядерные проникающие авиабомбы, то у Израиля банально нет для них носителей.

Если Израиль не сдюжит по плану «Б», то получается перед США встаёт нетривиальная задача.

Либо оставить всё в формате «судьба всё решит». Но в таком формате есть вероятность того, что главный форпост «коллективного Запада» на Ближнем Востоке в лице Израиля может как минимум понести крайне серьёзные потери, преодоление которых может занять годы, а как максимум – и вовсе подойти к грани существования.

Либо же США вступать в войну всей своей мощью, включая в первую очередь использование стратегических бомбардировщиков, способных нести те самые неядерные авиабомбы (по грузоподъёмности), способные пробивать десятки метров бетона и горной породы.

Конечно, есть вариант провернуть «украинскую схему» - поставить и бомбы, и самолёты Израилю как «военную помощь» в расчёте на то, что «это теперь на американское, а израильское оружие», но только предоставление стратегических бомбардировщиков – это уж как-то слишком прозрачно и откровенно в плане торчащих звёздно-полосатых ушей.

Давно бы ударили ядеркой, но, во-первых, это бы официально вскрыло ложь о том, что за счёт Израиля не был нарушен договор о ядерном нераспространении, во-вторых, ядерный Пакистан обещает, что в этом случае его ЯО может полететь на Израиль. Блефует или нет – кто ж сейчас рискнёт проверить… Тем более, что за такими высказываниями официального Исламабада может стоять Китай.