Войти
Военное обозрение

Нетривиальная задача для США: чтобы уничтожить иранскую ядерную программу, нужны стратегические бомбардировщики, а их у Израиля нет

491
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Заявления американской администрации о том, что она «не была в курсе планов Израиля начать на минувшей неделе операцию против Ирана», конечно же, ложь. Откровенная. И это ложь, что называется, во спасение самих Соединённых Штатов.

Дело в том, что Вашингтон занял откровенно выжидательную позицию, стараясь получить результат на Ближнем Востоке без излишних усилий. Ставка изначально делалась на возможности Израиля – возможности военных и специальных служб. План «А» предполагал повторение сценария с сектором Газа – когда серия ударов на фоне уничтожения военно-политической верхушки должны были вызвать хаос и привести Иран к пониманию того, что война проиграна, а иранский народ к массовым выступлениям и фактической массовой же депрессии.

Ничего подобного на данный момент не произошло. Мало того, Иран наносит крайне болезненные контрудары, да ещё и так, что они начинают вызывать определённое общественное «брожение» против методов премьера Нетаньяху в самом Израиле.

План «Б», в котором участвуют и США, предполагает, что американцы будут помогать «столько, сколько нужно» оружием, боеприпасами и разведданными. Но здесь есть важный аспект проблемы. Дело в том, что при всей значительной военной мощи Израиля у него нет тех средств, которыми можно было бы превратить в песок пустыни иранскую ядерную программу. И даже если США поставят Израилю свои самые мощные неядерные проникающие авиабомбы, то у Израиля банально нет для них носителей.

Если Израиль не сдюжит по плану «Б», то получается перед США встаёт нетривиальная задача.

Либо оставить всё в формате «судьба всё решит». Но в таком формате есть вероятность того, что главный форпост «коллективного Запада» на Ближнем Востоке в лице Израиля может как минимум понести крайне серьёзные потери, преодоление которых может занять годы, а как максимум – и вовсе подойти к грани существования.

Либо же США вступать в войну всей своей мощью, включая в первую очередь использование стратегических бомбардировщиков, способных нести те самые неядерные авиабомбы (по грузоподъёмности), способные пробивать десятки метров бетона и горной породы.

Конечно, есть вариант провернуть «украинскую схему» - поставить и бомбы, и самолёты Израилю как «военную помощь» в расчёте на то, что «это теперь на американское, а израильское оружие», но только предоставление стратегических бомбардировщиков – это уж как-то слишком прозрачно и откровенно в плане торчащих звёздно-полосатых ушей.

Давно бы ударили ядеркой, но, во-первых, это бы официально вскрыло ложь о том, что за счёт Израиля не был нарушен договор о ядерном нераспространении, во-вторых, ядерный Пакистан обещает, что в этом случае его ЯО может полететь на Израиль. Блефует или нет – кто ж сейчас рискнёт проверить… Тем более, что за такими высказываниями официального Исламабада может стоять Китай.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
Пакистан
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 14:14
  • 1
Гуманитарный вопрос на Ближнем Востоке
  • 17.06 13:50
  • 259
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.06 13:31
  • 3
Ответ на "За распоряжением президента нарастить возможности Сухопутных войск стоит фактическая смена многолетней доктрины""
  • 17.06 12:54
  • 906
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.06 11:46
  • 9415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.06 07:54
  • 4
Мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие - Трамп
  • 17.06 04:29
  • 1
СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве
  • 17.06 03:35
  • 5
Пентагон планирует развернуть к началу осени первую оперативную батарею гиперзвуковых ракет
  • 17.06 01:54
  • 4
После кейса "Ангстрема" власти изменят правила банкротства значимых компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»
  • 16.06 23:17
  • 1
Усталость металла: в районе Соледара разбился российский Су-25
  • 16.06 22:54
  • 1
Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»
  • 16.06 19:10
  • 5
Венгрия подписала контракт на закупку 218 боевых машин пехоты KF41 Lynx
  • 16.06 02:53
  • 1
Названы преимущества БМД-4М перед БМП-3
  • 16.06 02:16
  • 1
Financial Times: Порог применения Россией тактического ядерного оружия ниже публично заявленного российскими властями
  • 16.06 02:03
  • 1
Очередная МБР "ЯРС" загружена в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении