СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон перебрасывает через Атлантику на Ближний Восток самолеты-заправщики в «беспрецедентном» количестве. Вчера вечером их уже насчитывалось тридцать единиц.

Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

В материале СМИ США говорится, что с баз на территории Соединенных Штатов массово передислоцируются воздушные танкеры KC-135 и KC-46. Предполагается, что самолеты могут задействовать для помощи Израилю в войне с Ираном. На данный момент воздушные заправщики ряда западных государств уже осуществляют дозаправку в воздухе израильской авиации для нанесения ударов по иранской территории. Это означает, что американские самолеты могут предназначаться для аналогичных операций.

Впрочем, журналисты предлагают еще одну версию. Согласно ей, танкеры будут дозаправлять в воздухе самолеты ВВС и ВМС США, если Соединенные Штаты примут более активное участие в этих военных действиях.

Источник изображения: topwar.ru

Американские вооруженные силы уже задействованы в ирано-израильском конфликте. Развернутые ими эсминцы AEGIS и системы ПВО THAAD помогают израильтянам сбивать иранские баллистические ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение, что его страна может вмешаться в конфликт Тель-Авива и Тегерана. В прочем, еще раньше он заявлял, что идет работа над «сделкой» относительно мирного урегулирования этого кризиса.

Скоро будет мир

- написал тогда глава Белого дома на своей странице в соцсети.