Войти
Военное обозрение

СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве

538
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон перебрасывает через Атлантику на Ближний Восток самолеты-заправщики в «беспрецедентном» количестве. Вчера вечером их уже насчитывалось тридцать единиц.

Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

В материале СМИ США говорится, что с баз на территории Соединенных Штатов массово передислоцируются воздушные танкеры KC-135 и KC-46. Предполагается, что самолеты могут задействовать для помощи Израилю в войне с Ираном. На данный момент воздушные заправщики ряда западных государств уже осуществляют дозаправку в воздухе израильской авиации для нанесения ударов по иранской территории. Это означает, что американские самолеты могут предназначаться для аналогичных операций.

Впрочем, журналисты предлагают еще одну версию. Согласно ей, танкеры будут дозаправлять в воздухе самолеты ВВС и ВМС США, если Соединенные Штаты примут более активное участие в этих военных действиях.

Источник изображения: topwar.ru

Американские вооруженные силы уже задействованы в ирано-израильском конфликте. Развернутые ими эсминцы AEGIS и системы ПВО THAAD помогают израильтянам сбивать иранские баллистические ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение, что его страна может вмешаться в конфликт Тель-Авива и Тегерана. В прочем, еще раньше он заявлял, что идет работа над «сделкой» относительно мирного урегулирования этого кризиса.

Скоро будет мир

- написал тогда глава Белого дома на своей странице в соцсети.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
KC-135
THAAD
КС-46
Персоны
Трамп Дональд
1 комментарий
№1
17.06.2025 04:29
Или в регионе заканчивается авиационное топливо (перевозка на аэродромы воздушным путём).
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 14:14
  • 1
Гуманитарный вопрос на Ближнем Востоке
  • 17.06 13:50
  • 259
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.06 13:31
  • 3
Ответ на "За распоряжением президента нарастить возможности Сухопутных войск стоит фактическая смена многолетней доктрины""
  • 17.06 12:54
  • 906
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.06 11:46
  • 9415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.06 07:54
  • 4
Мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие - Трамп
  • 17.06 04:29
  • 1
СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве
  • 17.06 03:35
  • 5
Пентагон планирует развернуть к началу осени первую оперативную батарею гиперзвуковых ракет
  • 17.06 01:54
  • 4
После кейса "Ангстрема" власти изменят правила банкротства значимых компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»
  • 16.06 23:17
  • 1
Усталость металла: в районе Соледара разбился российский Су-25
  • 16.06 22:54
  • 1
Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»
  • 16.06 19:10
  • 5
Венгрия подписала контракт на закупку 218 боевых машин пехоты KF41 Lynx
  • 16.06 02:53
  • 1
Названы преимущества БМД-4М перед БМП-3
  • 16.06 02:16
  • 1
Financial Times: Порог применения Россией тактического ядерного оружия ниже публично заявленного российскими властями
  • 16.06 02:03
  • 1
Очередная МБР "ЯРС" загружена в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении