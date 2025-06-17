Великобритания выделит более 6 млрд. фунтов стерлингов на реализацию программы SSN-AUKUS

ЦАМТО, 16 июня. Правительство Великобритании выделит более 6 млрд. фунтов стерлингов (8,13 млрд. долл.) на укрепление производственных мощностей по строительству подводных лодок в рамках программы SSN-AUKUS.

Это трехсторонняя инициатива с участием США, Великобритании и Австралии.

Как сообщает агентство Reuters, министр финансов Рэйчел Ривз заявила, что финансовая поддержка в рамках AUKUS будет предоставлена компаниям как BAE Systems и Rolls-Royce.

На прошлой неделе правительство Великобритании заявило, что увеличит численность атомного подводного флота до 12 ед. Новые подводные лодки должны заменить семь АПЛ класса "Эстьют", начиная с конца 2030-х годов. Инвестиции в размере 6 млрд. фунтов стерлингов будут направлены на четырехлетний период и помогут британским компаниям увеличить темпы производства подводных лодок.

Новый класс атомных подводных лодок с вооружением в неядерном исполнении SSN-AUKUS будет оснащен передовыми технологиями скрытности, системами вертикального пуска для крылатых ракет большой дальности и сложными гидроакустическими комплексами. Новые подводные лодки, разработанные BAE Systems с силовыми установками Rolls-Royce и включающие американские боевые системы, будут построены на верфи в Барроу-ин-Фернесс.

Министерство обороны Великобритании 1 октября 2023 года уже выделило компании BAE Systems финансирование в размере 3,95 млрд. фунтов стерлингов на реализацию проекта. Полученное финансирование покроет опытно-конструкторские работы до 2028 года, что позволит BAE Systems перейти к этапу детального проектирования и начать закупать оборудование с длительными циклами изготовления. Производство первой SSN-AUKUS начнется ближе к концу десятилетия с поставкой первой субмарины в конце 2030-х годов.

Ожидается, что первая британская подлодка SSN-AUKUS поступит на вооружение ВМС Великобритании в конце 2030-х годов, а серийное производство продолжится до 2040-х годов. Программа дополняет текущую программу ПЛАРБ класса "Дредноут" стоимостью 31 млрд. фунтов стерлингов, которая возьмет на себя роль ядерного сдерживания от ПЛАРБ класса "Вэнгард" с начала 2030-х годов.