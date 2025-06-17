Сможет ли поставка Су-35 переломить ситуацию в пользу Ирана? Как уже заказанные российские истребители преобразуют операции ПВО (Military Watch Magazine, США)

MWM: российские истребители преобразуют операции ПВО Ирана против Израиля

Страны НАТО оказывают поддержку Израилю, напавшему на Иран с воздуха, пишет MWM. Проволочки Тегерана с закупкой российских истребителей стали основным фактором относительной свободы действий его противников — но поставки заказанных Су-35 могут положить этому конец, уверен автор статьи.

После того, как Израиль 13 июня начал наносить авиаудары по широкому кругу иранских военных, инфраструктурных и политических целей, а Тегеран позднее в тот же день развернул ответные ракетные удары, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила разнообразную поддержку со всего западного мира. США активно использовали наземные и морские системы ПВО, чтобы смягчить ответные удары Ирана, и, пополняя арсеналы в течение нескольких месяцев, смогут сделать это еще при необходимости. Великобритания разместила на Ближнем Востоке истребители для обеспечения более прочной защиты от ударов иранских беспилотников, тогда как целый ряд неподтвержденных сообщений говорят о том, что члены НАТО, включая Германию, оказывают поддержку при дозаправке в воздухе, чтобы помочь израильским истребителям достичь иранских целей.

Иран, напротив, иностранной поддержки лишен: падение сирийского режима под натиском турецких и израильских повстанцев в декабре 2024 года ввергло Тегеран в изоляцию, а его основной поставщик баллистических ракет КНДР не в лучшем положении для крупных поставок новой техники в военное время.

Ожидается, что Запад продолжит поддерживать военную кампанию Израиля, однако решительное осуждение израильских атак со стороны Москвы повысило вероятность того, что она может вмешаться в конфликт и укрепить противовоздушную оборону Ирана. Хотя собственные наземные противовоздушные силы России нацелены преимущественно на противодействие силам НАТО и Украины сразу на нескольких фронтах, истребительный парк страны задействован в гораздо меньшей степени.

Было подтверждено, что Иран разместил заказы на новые истребители Су-35. Еще в 2022 году поступали сообщения, что иранские летчики проходят подготовку в России, а спутниковые снимки подтверждают, что иранские базы давно готовы к размещению самолетов, существует значительная вероятность того, что в случае продолжения конфликта Москва сможет поставить иранским ВВС Су-35 непосредственно во время боевых действий. Устаревание иранского истребительного парка стало одним из основных факторов, играющих на руку его противников, и поставка Су-35 может существенным образом изменить расстановку сил на театре военных действий.

Хотя считается, что количество заказанных Су-35 составит лишь малую часть иранского истребительного флота (вероятно, порядка 10%), их эффект может оказаться несоразмерным. Су-35 значительно эффективнее, чем F-15 и F-16 на службе ВВС Израиля, которые не были модернизированы до стандартов, типичных для поколения “4+”, и, как следствие ограничены действиями в пределах собственно израильского воздушного пространства для запуска ракетных атак с безопасного расстояния. А F-35, которые уже проникли в воздушное пространство Ирана, несут весьма скромную полезную нагрузку — лишь две ракеты класса “воздух – воздух” каждый из-за функций малозаметности — тогда как внутренний отсек вооружений “зарезервирован” для гравитационных бомб. Таким образом, Су-35 могут быть развернуты как для перехвата F-15 или F-16 на большом расстоянии (вплоть до обезвреживания дальнобойными ракетами), так и для поражения F-35 в воздушном пространстве Ирана.

Даже в ограниченном количестве Су-35 могут оказаться бесценными в качестве воздушных датчиков, задействовав свои очень большие радары с фазированной решеткой “Ирбис-Э” и дополнительные радары с АФАР L-диапазона в поддержку наземных систем ПВО в борьбе малозаметными F-35, которые все же вторгаются в воздушное пространство Ирана.

Если же они будут оснащены ракетами класса “воздух – воздух” Р-37М, которые намного превосходят имеющиеся в арсенале Израиля, они также смогут представлять серьезную угрозу для заправщиков и других жизненно важных вспомогательных самолетов без необходимости вступать в бой с израильскими истребителями.

То обстоятельство, что ни один израильский истребитель, кроме F-15, не может поражать иранские цели без помощи заправщиков, открывает значительные тактические возможности. Проволочки Тегерана с закупкой современных истребителей с тех пор, как в 2020 году Совет Безопасности ООН снял эмбарго на поставки оружия в страну, стали основным фактором относительной свободы действий его противников — но поставки заказанных Су-35 могут положить этому конец.