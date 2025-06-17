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Военное обозрение

На параде в честь 250-летия армии США был представлен боевой робот Ripsaw M5

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Источник изображения: topwar.ru

На юбилейном параде в Вашингтоне, посвящённом 250-летию армии США, впервые публично показали боевую машину Ripsaw M5 – один из ключевых элементов программы Robotic Combat Vehicle (RCV).

Как пишет портал Armyrecognition, этот роботизированный комплекс вооружён 30-мм автоматической пушкой Bushmaster и спаренным 7,62-мм пулемётом, установленными на дистанционно управляемом боевом модуле Kongsberg MCT-30. Его появление подтвердило курс Пентагона на интеграцию беспилотных систем в сухопутные войска.

В материале говорится, что Ripsaw M5, разработанный Textron Systems совместно с Howe & Howe и Teledyne FLIR Defense, выбран армией США в качестве средней платформы (RCV-M) в рамках программы Next Generation Combat Vehicle. Машина предназначена для разведки, огневой поддержки и работы в авангарде наступательных операций. Её гибридная дизель-электрическая силовая установка обеспечивает скрытность передвижения и разгон до 64 км/ч при массе 10,5 тонн.

Источник изображения: topwar.ru

При этом главное преимущество боевого робота – модульность. Платформа позволяет быстро менять полезную нагрузку: устанавливать противотанковые ракеты, комплексы радиоэлектронной борьбы или разведывательное оборудование. Боевой модуль MCT-30, помимо 30-мм пушки, совместим с 40-мм орудием и поддерживает программируемые боеприпасы, повышая эффективность против пехоты и лёгкой бронетехники.

Армия США рассматривает Ripsaw M5 как «робота-ведомого», способного действовать впереди наступающих пехотных подразделений, минимизируя риски для солдат. В будущем машины такого типа получат элементы автономности, позволяя одному оператору управлять группой роботов.

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