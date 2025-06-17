Войти
ЦАМТО

Hanwha Systems возглавит разработку новой ЗРС L-SAM II

386
0
0
ЗРК L-SAM
ЗРК L-SAM.
Источник изображения: © KIM Jae-Hwan/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

ЦАМТО, 16 июня. Агентство оборонных разработок Республики Корея (ADD) заключило с южнокорейской Hanwha Systems контракт, согласно которому эта компания определена головным исполнителем программы разработки новой ЗРС дальнего действия L-SAM II.

Как ожидается, ЗРС следующего поколения должна существенно расширить возможности эшелонированной системы противоракетной обороны Республики Корея.

L-SAM-II позиционируется как южнокорейский аналог системы ПРО THAAD и создается в рамках второго этапа программы закупки ЗРС дальнего действия L-SAM. Система предназначена для перехвата баллистических ракет на больших высотах и дальностях по сравнению с базовой версией L-SAM, разработка которой была завершена в мае 2024 года. Как заявлено, ЗРС нового поколения будет прикрывать в три-четыре раза большую площадь, чем существующая система.

Центральным элементом системы является запатентованная компанией технология управления ориентацией перехватчика в пространстве, которая обеспечит высокоточное поражение угроз методом прямого удара кинетической боевой части (hit-to-kill). Подобными разработками владеют лишь несколько стран мира.

Сообщение о выборе Hanwha Systems руководителем разработки новой ЗРС последовало за выбором данной компании в качестве ведущего разработчика многофункциональной РЛС MFR для ее оснащения. Контракт стоимостью 40 млн. долл. (54,7 млрд. вон) был подписан в конце мая. Новая многофункциональная РЛС будет обеспечивать обнаружение и сопровождение нескольких целей, поддержит такие функции, как идентификация "свой-чужой" и наведение ракет.

ЗРК линеек L-SAM, M-SAM и "Пэтриот" сформируют ядро системы противоракетной обороны Республики Корея, позволяя осуществлять раннее обнаружение и перехват воздушных угроз.

Как заявила Hanwha Systems, поскольку спрос на современные системы противовоздушной обороны растет во всем мире, компания намерена продолжать продвигать инновационные решения для защиты суверенитета и развития ракетных технологий. Учитывая опыт разработки южнокорейскими компаниями различных систем вооружения, которые в настоящее время активно продаются по всему миру, можно прогнозировать усиление конкуренции и в секторе средств ПВО различных классов.

Как сообщал ЦАМТО, комитет по продвижению оборонных проектов МНО Республики Корея одобрил проект разработки зенитной ракетной системы дальнего действия L-SAM II в апреле 2023 года.

Реализация проекта началась в январе 2025 года. Согласно планам, она будет завершена к 2035 году. Одобренный Агентством оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея бюджет разработки составляет 2,71 трлн. вон (2,03 млрд. долл.).

В рамках проекта L-SAM II планируется приобрести ЗРС с высотным перехватчиком и перехватчиком, обеспечивающим возможность поражения современных ракет, включая гиперзвуковые, на фазе планирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
THAAD
Компании
ADD
DAPA
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 13:50
  • 259
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.06 13:31
  • 3
Ответ на "За распоряжением президента нарастить возможности Сухопутных войск стоит фактическая смена многолетней доктрины""
  • 17.06 12:54
  • 906
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.06 12:04
  • 0
Гуманитарный вопрос на Ближнем Востоке
  • 17.06 11:46
  • 9415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.06 07:54
  • 4
Мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие - Трамп
  • 17.06 04:29
  • 1
СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве
  • 17.06 03:35
  • 5
Пентагон планирует развернуть к началу осени первую оперативную батарею гиперзвуковых ракет
  • 17.06 01:54
  • 4
После кейса "Ангстрема" власти изменят правила банкротства значимых компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»
  • 16.06 23:17
  • 1
Усталость металла: в районе Соледара разбился российский Су-25
  • 16.06 22:54
  • 1
Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»
  • 16.06 19:10
  • 5
Венгрия подписала контракт на закупку 218 боевых машин пехоты KF41 Lynx
  • 16.06 02:53
  • 1
Названы преимущества БМД-4М перед БМП-3
  • 16.06 02:16
  • 1
Financial Times: Порог применения Россией тактического ядерного оружия ниже публично заявленного российскими властями
  • 16.06 02:03
  • 1
Очередная МБР "ЯРС" загружена в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении