Hanwha Systems возглавит разработку новой ЗРС L-SAM II

ЦАМТО, 16 июня. Агентство оборонных разработок Республики Корея (ADD) заключило с южнокорейской Hanwha Systems контракт, согласно которому эта компания определена головным исполнителем программы разработки новой ЗРС дальнего действия L-SAM II.

Как ожидается, ЗРС следующего поколения должна существенно расширить возможности эшелонированной системы противоракетной обороны Республики Корея.

L-SAM-II позиционируется как южнокорейский аналог системы ПРО THAAD и создается в рамках второго этапа программы закупки ЗРС дальнего действия L-SAM. Система предназначена для перехвата баллистических ракет на больших высотах и дальностях по сравнению с базовой версией L-SAM, разработка которой была завершена в мае 2024 года. Как заявлено, ЗРС нового поколения будет прикрывать в три-четыре раза большую площадь, чем существующая система.

Центральным элементом системы является запатентованная компанией технология управления ориентацией перехватчика в пространстве, которая обеспечит высокоточное поражение угроз методом прямого удара кинетической боевой части (hit-to-kill). Подобными разработками владеют лишь несколько стран мира.

Сообщение о выборе Hanwha Systems руководителем разработки новой ЗРС последовало за выбором данной компании в качестве ведущего разработчика многофункциональной РЛС MFR для ее оснащения. Контракт стоимостью 40 млн. долл. (54,7 млрд. вон) был подписан в конце мая. Новая многофункциональная РЛС будет обеспечивать обнаружение и сопровождение нескольких целей, поддержит такие функции, как идентификация "свой-чужой" и наведение ракет.

ЗРК линеек L-SAM, M-SAM и "Пэтриот" сформируют ядро системы противоракетной обороны Республики Корея, позволяя осуществлять раннее обнаружение и перехват воздушных угроз.

Как заявила Hanwha Systems, поскольку спрос на современные системы противовоздушной обороны растет во всем мире, компания намерена продолжать продвигать инновационные решения для защиты суверенитета и развития ракетных технологий. Учитывая опыт разработки южнокорейскими компаниями различных систем вооружения, которые в настоящее время активно продаются по всему миру, можно прогнозировать усиление конкуренции и в секторе средств ПВО различных классов.

Как сообщал ЦАМТО, комитет по продвижению оборонных проектов МНО Республики Корея одобрил проект разработки зенитной ракетной системы дальнего действия L-SAM II в апреле 2023 года.

Реализация проекта началась в январе 2025 года. Согласно планам, она будет завершена к 2035 году. Одобренный Агентством оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея бюджет разработки составляет 2,71 трлн. вон (2,03 млрд. долл.).

В рамках проекта L-SAM II планируется приобрести ЗРС с высотным перехватчиком и перехватчиком, обеспечивающим возможность поражения современных ракет, включая гиперзвуковые, на фазе планирования.