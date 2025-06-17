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ТАСС

Telegraph: Украина столкнулась с отказом США от военных поставок

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Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер.
Источник изображения: © Фото : Staff Sgt. Marco Gomez

Возможные стратегии пополнения арсеналов основаны на том, что Европа выполнит свои обещания по военной помощи Киеву, отмечает газета

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Украина столкнулась с отказом США от военных поставок, на которые полагалась с 2022 года. Киев вынужден искать альтернативные способы пополнения своих арсеналов, чтобы иметь возможность продолжать боевые действия. Об этом 15 июня сообщила газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что существует три основных сценария. Необходимое оборудование и вооружения могут поставить страны Европы. Также возможен вариант, при котором Европа закупит американское оружие у Вашингтона. Наконец, Украина может нарастить производство собственного оборудования за счет европейских государств. Газета не приводит сценария, при котором Киев мог бы поддерживать нужды ВСУ без внешней помощи.

Возможные стратегии пополнения арсеналов основаны на том, что Европа выполнит свои обещания по военной помощи, представленные в феврале и марте 2025 года. Вместе с тем подчеркивается, что Брюссель не всегда подкрепляет обещания действиями.

Кроме того, с начала конфликта Киев полагается на американские РСЗО HIMARS, ATACMS, а также системы ПВО Patriot, которые, как отмечает газета, устаревают и становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотников. 

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