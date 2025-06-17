ОСК взяла курс на разработку малооборотных двигателей для крупнотоннажных судов

Для развития компетенций в двигателестроении Объединенная судостроительная корпорация прорабатывает вопрос приобретения индустриального партнера в качестве базовой площадки для производства малооборотного двигателя большой мощности. Как сообщили в пресс-службе ОСК, в качестве такой базовой площадки рассматривается "Кингисеппский машиностроительный завод", владеющий необходимыми производственными мощностями и выстроенной кооперацией.

Представители ОСК пояснили, что стратегия развития Объединенной судостроительной корпорации ставит задачу по наращиванию собственных компетенций в проектировании и строительстве крупнотоннажных транспортных судов для торгового флота.

Стенд "Объединенной судостроительной корпорации" Арсенал отечества

Освоение собственного производства современных и экономичных главных энергетических установок морских транспортных судов (двигателей мощностью более 7 МВт) считается критическим условием для строительства крупнотоннажного торгового флота в текущих геополитических условиях.

"В условиях необходимости освоения данной продукции в сжатые сроки и отсутствия достаточного собственного задела в транспортном двигателестроении такой мощности целесообразна разработка собственных малооборотных двигателей с целью обеспечения строительства крупнотоннажного флота", – пояснили в пресс-службе ОСК.

Также к реализации проекта будет привлечен российский технологический партнер, обладающий широкой экспертизой в области передового инжиниринга.

"Совокупность мероприятий, прорабатываемых ОСК с использованием внебюджетных источников финансирования, позволит в перспективе нескольких лет организовать производство малооборотных двигателей, подготовить базу для выхода на серийное производство и создать условия для дальнейшего развития малооборотного двигателестроения в России", – заявил гендиректор ОСК Андрей Пучков.