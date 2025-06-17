Вучич высказался о продаже Сербией военной продукции Украине

ЦАМТО, 16 июня. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не поставляет Украине оружие прямо и намеренно, при этом допустил возможность попадания туда военной продукции сербского производства через другие страны.

Как передает "РИА Новости", глава сербского государства принял участие в 20-й ежегодной конференции по безопасности Globsec в Праге. Модератор задала А.Вучичу вопрос о поддержке и вооружении Украины.

"Говоря о вооружении кого-либо, мы не имеем права, согласно нашим законам, продавать и отправлять какое-либо оборудование как в РФ, так и на Украину... Мы не можем это делать напрямую и намеренно, и мы этого не делаем. У нас есть много что обсудить и в чем сотрудничать с Украиной, мы предложили нашу большую помощь в восстановлении двух их городов и одного региона. Мы также выделили большую финансовую поддержку, в прошлом году это были десятки миллионов евро, которые мы передали в дар Украине от сербского правительства", – заявил президент Сербии, трансляция велась на сайте форума.

А.Вучич отметил, что не может сказать, что Москва оказывает большое давление на Белград из-за этого, но "нет никаких сомнений в том, что они этому не рады".

"Мы не антироссийские и никогда не будем антироссийскими. А что значит "пророссийские", что у нас хорошее сотрудничество с ними? Мы не "малые русские" как многие в других странах думают, мы – сербы", – подчеркнул А.Вучич.

Он повторил, что у Сербии налажено очень хорошее сотрудничество с Украиной, добавив, что встречался с Зеленским около девяти раз.

Как напоминает агентство, пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что, по поступающей информации, сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", поставляют боеприпасы Киеву. В сообщении отмечалось, что прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".