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Американские системы ПВО Patriot, поставляемые на Украину, оказались не так эффективны против российских ракет, как ожидалось. Об этом сообщает The Telegraph.
Британская газета, пообщавшись с экспертами, сообщила о невысокой эффективности американских ЗРК Patriot, на которые сделали ставку на Украине. Как оказалось, поставляемые Киеву комплексы не способны перехватывать баллистические ракеты, не говоря уже о гиперзвуковых. Все дело в том, что комплекс выпускается более сорока лет и уже не соответствует современным требованиям. Конечно, он модернизируется время от времени, но новые модификации Украина не получает.
— пишет издание.
Украина, в свою очередь, делает ставку именно на ЗРК Patriot, поскольку только этот комплекс способен перехватывать баллистические ракеты, запускаемые Россией. Зеленский запрашивал покупку у США до 10 таких систем, но получил отказ, поскольку на них большая очередь, а производство очень сложное.
А вот в Генштабе ВСУ вообще не парятся в отношении характеристик ЗРК Patriot, постоянно докладывая о якобы перехваченных гиперзвуковых ракетах «Кинжал». Да и баллистические «Искандеры» украинская ПВО постоянно «сбивает», по крайней мере в докладах.