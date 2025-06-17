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ЦАМТО

Украина получит от Британии дополнительно 2,3 млрд. долл. на закупку оружия

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: © Omer Messinger/ Getty Images

ЦАМТО, 16 июня. Украина получит от Великобритании 1,7 млрд. фунтов (2,3 млрд. долл.) для дополнительной закупки оружия.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина привлечет почти 1,7 млрд. фунтов (2,3 млрд. долл.) от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону", – написал Д.Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в июне Великобритания объявила о рекордной помощи в поставках дронов. Речь идет о 350 млн. фунтов (472,5 млн. долл.), что позволит передать Украине 100 тыс. беспилотников в этом году.

Как напоминает агентство, опубликованный ранее в Великобритании стратегический оборонный обзор правительства свидетельствует, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 млрд. фунтов стерлингов (4 млрд. долл.), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется".

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