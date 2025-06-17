Владимир Путин продолжил серию совещаний по госпрограмме вооружений на 2027-2036 гг.

ЦАМТО, 16 июня. Президент России Владимир Путин 12 июня продолжил серию совещаний по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 гг.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы продолжим серию совещаний, посвященных рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 гг.

Но, прежде всего, хочу поздравить всех присутствующих, уважаемые коллеги, а также всех военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных Сил, работников оборонно-промышленного комплекса со знаменательным праздником – Днем России.

Сегодня, как я уже сказал, продолжим работу над проектом новой госпрограммы вооружения и заслушаем предложения по конкретным направлениям, а именно по модернизации и совершенствованию средств ПВО, космических систем, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов.

Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно. Не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются. Все здесь присутствующие прекрасно это знают. И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящим от них угрозам имеет исключительное значение.

Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тыс. воздушных целей. Из них 7,5 тыс. – это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на сто процентов, западного производства. Новых подходов и нестандартных решений потребовала и борьба с различными типами беспилотных летательных аппаратов. Это направление остается особенно актуальным.

В этой связи новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны, которая способна работать в любых условиях обстановки и эффективно поражать средства воздушного нападения независимо от их вида.

Важным направлением работы остается развитие Космических войск. Необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени.

Как уже сказал, мы видим стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника. Так, сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть (до 50 проц.) уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника. Кроме того, беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет.

В связи с этим отмечу, что сейчас у нас создаются Войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск.

И конечно, госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов. Все эти направления мы сегодня с вами предметно должны обсудить.

Давайте перейдем к работе.

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