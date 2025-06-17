Военное училище в Приамурье впервые начнет обучать командиров подразделений БПЛА

Благовещенск. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ, Амурская область) впервые начнет обучать командиров беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Новшеством этого года стало начало обучения по перспективной специальности - командира подразделения БПЛА. (...) Будет изучаться применение БПЛА не только воздушного применения, но и наземных роботов различного назначения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе обучения будет использоваться опыт современного боя, полученного подразделениями в зоне специальной военной операции.

В этом году в вузе рассмотрят около 1 тыс. рапортов от абитуриентов. Будут оцениваться результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. Будущим курсантам также предстоит пройти медкомиссию, экзамен по физической подготовке и профотбор.