Минобороны Индонезии намерено закупить турецкие истребители Kaan

ЦАМТО, 16 июня. В рамках выставки IndoDefence 2025 в Джакарте подписано соглашение на поставку индонезийским ВВС 48 истребителей Kaan разработки турецкой компании Turkish Aerospace (TAI).

Церемония состоялась 11 июня в присутствии президента Индонезии Правобо Субианто и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соглашение последовало за апрельской встречей президентов двух стран, в ходе которой была достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросах обороны, включавшая возможность продажи самолетов Kaan.

Это первый экспортный контракт на поставку турецкого истребителя, который все еще находится в разработке. Согласно информации TAI, все 48 самолетов должны быть поставлены в течение 120 месяцев. Компания не раскрыла стоимость продажи, но, по неофициальным данным, она оценивается в 10 млрд. долл.

TAI заявляет, что соглашение включает не только поставку самолетов, но и передачу сопутствующих технологий. Также предусматривается использование инфраструктуры и производственных мощностей Индонезии для реализации программы Kaan. Истребитель будет оснащен выпущенной в Турции национальной силовой установкой.

Подписанное соглашение вносит еще большую путаницу в планы оснащения ВВС Индонезии. Так, в 2026 году для ВВС Индонезии должны начаться поставки 42 приобретенных у французской Dassault Aviation истребителей "Рафаль". 28 мая 2025 года в ходе государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индонезию было подписано соглашение о намерениях, предусматривающее возможность приобретения дополнительных самолетов этого типа.

Кроме того, с 2022 года Индонезия вела переговоры о покупке в США самолетов F-15EX. Эта сделка была одобрена американскими властями, но так и реализована. Индонезийская сторона также официально не отказалась от покупки российских Су-35. Недавно также появились сообщения о заинтересованности ВВС Индонезии в покупке 42 истребителей J-10C из наличия ВВС НОАК.

Кроме того, соглашение о покупке ставит под вопрос участие Джакарты в программе покупки южнокорейских истребителей KF-21. Заключив в 2015 году межправительственного соглашение с Республикой Корея, Индонезия приняла на себя обязательство до 2026 года оплатить 20% общих затрат на разработку истребителя, которые составляли около 8,1 трлн. вон (5,99 млрд. долл.). Тем не менее, страна под различными предлогами уклонялась от выплат. В итоге вклад Джакарты решено было снизить до 600 млрд. вон (440 млн. долл.), что составляет около трети от первоначально согласованной суммы.

С учетом всех этих факторов, можно предположить, что подписанное с Turkish Aerospace соглашение на поставку в течение 10 лет находящегося в разработке самолета является больше политической декларацией о намерениях развивать двусторонне военное сотрудничество, чем контрактом на поставку передовой системы вооружения. К тому же это мероприятие привлекло дополнительное внимание к выставке IndoDefence 2025 в Джакарте.

Как сообщал ЦАМТО, разработка перспективного национального боевого самолета TF-X началась в Турции в 2010 году. Контракт на создание концептуального проекта был заключен с компанией TAI в августе 2011 года. Контракт на разработку был подписан в августе 2016 года. Турецкие производители позиционируют Kaan как истребитель пятого поколения.

Выкатка начального прототипа истребителя состоялась в марте 2023 года. В феврале 2024 года он впервые поднялся в воздух. Как ожидается, еще один опытный образец Kaan выполнит первый полет до конца 2025 года. Программа разработки Kaan предусматривает сборку семи прототипов для летных испытаний.

Разработанный TAI истребитель оснащен двумя двигателями американской компании GE Aerospace, однако в стадии разработки в Турции находится национальный двигатель. Учитывая ситуативное сотрудничество с Украиной, нельзя исключать, что в проекте (в части создания национального двигателя) задействованы и украинские специалисты.