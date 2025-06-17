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Вестник Мордовии

Созданная в Иране ракета Fattah разгоняется до 15000 километров в час

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Источник изображения: Фото: Tasnim News Agency

Иранская армия имеет значительный арсенал ракет различных типов. Одним из новейших образцов считается ракета Fattah, впервые продемонстрированная всего лишь два года назад.

Эта разработка военно-промышленного комплекса Исламской Республики является твердотопливной, имеющаяся у нее гиперзвуковая головная часть способна разгоняться до 15000 километров в час. Она имеет собственный двигатель и аэродинамические рули, которые дают возможность осуществлять более точное наведение на объект атаки.

Источник изображения: Фото: Tasnim News Agency

Не максимальная дальность оценивается в 1400 километров. Но, как считают специалисты, на самом деле она способна лететь несколько дальше.

Эта разработка является очень трудной целью для современных средств противоракетной обороны Израиля и Соединенных Штатов.

Источник изображения: Фото: Tasnim News Agency

Позже в ноябре была показана версия Fattah 2, уже с с гиперзвуковым глайдером. Правда, подробности отсутствуют, но отмечается, что ее перехват еще более труден, чем первоначальной версии.

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