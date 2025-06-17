Рожденный нести разрушение на высоких скоростях: советский МиГ-29 (The National Interest, США)

Разработанный в годы холодной войны истребитель МиГ-29 превзошел многие не-сверхзвуковые машины своего времени, пишет TNI. Способный развивать скорость 2,25 Маха, советский самолет остается уважаемой платформой среди знатоков авиации даже сегодня, подчеркивает автор статьи.

Майя Карлин

Когда СССР впервые показал свой новый истребитель МиГ-29 во время холодной войны, западные аналитики обеспокоились тем, что самолет четвертого поколения может представлять реальную угрозу их странам. Советы разработали свой новейший истребитель, обозначенный по классификации НАТО как Fulcrum ("Точка Опоры"), чтобы соответствовать возможностям всех лучших американских истребителей того времени, в частности F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon.

В холодную войну его называли одним из самых грозных многоцелевых истребителей государств Варшавского блока, но даже сегодня МиГ-29 остается уважаемой платформой среди знатоков авиации. После распада СССР Соединенные Штаты смогли приобрести 21 единицу этих истребителей у Молдовы. Большинство этих машин в конечном итоге были списаны как устаревшие, но несколько моделей по-прежнему выставлены на обозрение на военных базах США по всей стране.

Обзор МиГ-29 Fulcrum

Чтобы противостоять растущему воздушному мастерству Америки в разгар холодной войны, советские инженеры отдали приоритет созданию конкурентоспособного истребителя четвертого поколения. Потребность в разработке передовой фронтовой машины возросла к концу 1960-х годов после успешного дебюта программы FX — боевых самолетов, созданных для ВВС США. Руководство СССР поручило своим производителям поставить на вооружение дальнобойный, тяжелый, маневренный, а главное — способный развивать скорость до двух Махов самолет.

В результате невероятных усилий родился тот самый МиГ-29. Конструкторское бюро Микояна и Гуревича разработало платформу с нуля. Первая серия истребителей официально поступила на вооружение советских ВВС в начале 1980-х годов.

Наверное, самой большой возможностью, которую предоставлял советским пилотам Fulcrum, стала скорость. Способный летать со скоростью до 2,25 Маха (скорость звука, умноженная на 2,25), советский самолет превзошел многие не-сверхзвуковые платформы своей эпохи. С точки зрения вооружения МиГ-29 также считался передовым. Оснащенный семью узлами внешней подвески, которые могут нести до двух ракет средней дальности класса "воздух-воздух" Р-27, шесть ракет класса "воздух-воздух" малой дальности Р-73 и Р-60, четыре блока неуправляемых снарядов и широкий спектр боеприпасов. С таким обвесом советский истребитель моментально казался смертоносной машиной, когда впервые был представлен.

Как подробно изложено в материалах Airforce Technology, "Ракета класса "воздух-воздух" средней дальности Р-27 поставляется Государственным конструкторским бюро машиностроения "Вымпел", базирующимся в Москве. Она доступна в двух конфигурациях: Р-27Р, которая имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведения и инерциальное навигационное управление с постоянной радиосвязью. Модификация Р-27Т оснащена инфракрасной самонаводящейся головкой. Ракета может перехватывать цели со скоростью до 3500 километров в час на высоте от 0,02 до 27 километров, а максимальное вертикальное разделение между самолетом и целью составляет десять километров".

Несмотря на столь внушительную боевую нагрузку и максимальную полетную скорость, МиГ-29 не показал себя так хорошо в реальном боестолкновении, как ожидалось. Фактически, несколько Fulcrum, которыми управляли сирийские летчики в конце 1980-х годов, были сбиты в воздушных боях израильскими истребителями.

После распада Советского Союза Соединенные Штаты позаботились о массовой закупке российскую военную технику в рамках программы Нанна-Лугара по совместному сокращению ядерной угрозы, чтобы демонтировать как можно больше оружия массового поражения. Когда правительство Молдовы предупредило Вашингтон о том, что Тегеран заинтересован в приобретении некоторых оставшихся истребителей Fulcrum, Конгресс выделил необходимые средства, чтобы эти машины не попали в руки победившего режима Исламской Республики.

Другими словами, именно так Соединенные Штаты заполучили 21 самолет МиГ-29.

Майя Карлин — постоянный автор The National Interest в рубрике "Национальная безопасность", аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Anna Sobol Levy в IDC Herzliya в Израиле. Ведущий колумнист таких изданий, как Jerusalem Post и Times of Israel.