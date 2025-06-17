SIPRI предупредил об угрозе новой гонки ядерных вооружений

Как говорится в докладе института, период сокращения количества ядерного вооружения в мире после окончания холодной войны подходит к концу

СТОКГОЛЬМ, 16 июня. /ТАСС/. Почти все ядерные державы в 2024 году продолжали активно модернизировать свои арсеналы, добавляя более современные системы. Гонка ядерных вооружений начинается во время "серьезного ослабления режимов контроля", говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Согласно данным СИПРИ, по состоянию на январь 2025 года в мире насчитывалась 12 241 боеголовка, 9 614 находились на складах для потенциального использования. 3 912 были установлены на ракетах и самолетах. 2 100 развернутых боеголовок держались в состоянии высокой боевой готовности.

Авторы доклада отмечают, что после окончания холодной войны постепенный демонтаж боеголовок в России и США обычно опережал развертывание новых. "Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась с момента окончания холодной войны, подходит к концу. Вместо этого мы видим четкую тенденцию роста ядерных арсеналов, обострения ядерной риторики и отказа от соглашений о контроле над вооружениями", - отмечает старший научный сотрудник профильной программы СИПРИ, директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.

Россия и США

Россия и США вместе обладают примерно 90% всего ядерного оружия (у США 5 177 боеголовок, у РФ 5 459). Число годных к применению боеголовок, по оценке СИПРИ, оставалось относительно неизменным в прошлом году, однако оба государства реализуют программы модернизации, способные увеличить размер их арсеналов в будущем. В случае отсутствия нового соглашения об ограничении количество боеголовок, устанавливаемых на стратегических ракетах, предположительно, увеличится после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2026 года.

Как считают эксперты института, программа комплексной ядерной модернизации США продвигается. Однако в 2024 году возникли проблемы с ее планированием и финансированием, которые могут значительно увеличить стоимость нового стратегического арсенала.

Другие страны

По оценке СИПРИ, в настоящее время у Китая насчитывается не менее 600 ядерных боеголовок. Ядерный арсенал народной республики наращивается быстрее, чем у любой другой страны (с 2023 года примерно на 100 боеголовок в год). "Однако даже если Китай достигнет максимального прогнозируемого количества 1 500 боеголовок к 2035 году, это все равно составит лишь около одной трети нынешних ядерных арсеналов России и США", - полагают эксперты института.

Считается, что Великобритания (225 боеголовок) не увеличила свой арсенал в 2024 году, но это может произойти в будущем. Франция (290) в прошлом году продолжала реализовывать программы разработки атомной подводной лодки, оснащенной баллистическими ракетами третьего поколения и новой крылатой ракетой, и модернизации существующих систем, включая баллистическую ракету с новой модификацией боеголовки, напоминают в СИПРИ.

Индия (180 боеголовок) продолжала разрабатывать новые средства доставки ядерного оружия. "Пакистан (170 - прим. ТАСС) также продолжал разрабатывать новые системы доставки и накапливать расщепляющиеся материалы в 2024 году; это предполагает, что его ядерный арсенал может возрасти в течение ближайшего десятилетия", - говорится в докладе.

У КНДР, по оценке института, примерно 50 боеголовок. Республика обладает ресурсами, достаточными для производства еще 40.

"Израиль, который публично не признает наличия у себя ядерного оружия, как полагают, модернизирует свой ядерный арсенал. В 2024 году он провел испытание ракетной двигательной установки, которая может быть относиться к семейству баллистических ракет "Иерихон", способных нести ядерное оружие. Израиль, по-видимому, модернизирует реакторный участок по производству плутония в [ядерном исследовательском центре] в Димоне", - полагают авторы доклада. В нем говорится, что у страны может быть 90 боеголовок.