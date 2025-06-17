«Баба-Яга» напротив: как снайперов обучают борьбе с тяжелыми дронами

Российские бойцы в зоне СВО осваивают новые способы уничтожения вражеских БПЛА

В зоне СВО российские снайперы осваивают новое направление в боевой работе — уничтожение тяжелых БПЛА врага. Одно из снайперских подразделений группировки войск «Центр» имеет на своем счету уже более 70 сбитых мультикоптеров и 18 БПЛА самолетного типа. Корреспондент «Известий» узнал у стрелков, как они устраивают засады на дроны, какое оружие используют и чем опасна встреча с «Бабой-Ягой».

Заяц против дронов

— Задача — работать по «костлявым», — говорит снайпер с позывным Заяц.

Сразу и не поймешь, о чем он. Но боец объясняет, что так они называют тяжелые украинские дроны «Баба-Яга», и тут же показывает обгоревший остов одного из них.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Даже если мы выполняем другую задачу и такие дроны появляются в поле видимости, то работаем по ним, — объясняет Заяц. — Чем больше мы их собьем, тем лучше для всех. Если стрелять из лесополосы или ненадежного укрытия и промахнуться, а «Баба-Яга» увидит, может разбомбить.

По словам снайпера, при «охоте на ведьм» важна маскировка: все оружие оборудовано пламегасителями закрытого типа, бойцы используют различные виды плащей, которые защищают от тепловизоров.

Вспышка выстрела хорошо заметна на видеокамерах дрона, поэтому важно быть осторожным. Открытые части тел стрелков и нагретые детали оружия тоже хорошо заметны в тепловизор.

У самих стрелков на оружии оптические, ночные и тепловизионные прицелы, есть и детекторы для обнаружения дронов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Заяц рассказывает, что его личный рекорд — уничтожение дрона с дистанции 650 м. Основная задача при стрельбе по БПЛА — подловить дрон в момент зависания при поиске цели. Но сделать это надо раньше, чем начнется бомбежка.

Поэтому снайперы не просто наблюдают за воздухом. Их тактика — это засады и изучение маршрутов пролета врага. За этим должно последовать быстрое поражение БПЛА.

— Бить надо в аккумуляторы, в платы управления, можно и по винтам, — объясняет наш собеседник. — Не так давно первая пуля прошла через корпус, но БПЛА выдержал, и дальше я бил по моторам, в итоге поразил один. Без одного двигателя она уже не вывезла, завалилась.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Среди приемов есть и стрельба трассирующими боеприпасами, если оружие снайпера позволяет это делать.

— При удачном попадании можно поджечь воздушную цель, — говорит Заяц. — Но в таком случае, конечно, падает точность.

Стрелки и их оружие

Каждому бойцу необходимо знать несколько видов оружия, начиная с автомата Калашникова и винтовки СВД и заканчивая высокоточными снайперскими комплексами крупных калибров. В последнее время к этому списку прибавились и ружья для борьбы с дронами в ближнем бою.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Бойцов готовят тщательно: каждому необходимо обучение с использованием тарелок для стендовой стрельбы и даже движущихся мишеней в виде крупных дронов. Естественно, у большинства есть уже большой боевой опыт в классической снайперской работе, но упор на воздушные цели требует дополнительного обучения.

Набор оружия, который при нас готовят для выезда на стрельбище, это подтверждает. В ставший одним из основных видов боевого транспорта микроавтобус УАЗ со срезанной крышей для ведения огня на ходу загружают несколько моделей ружей 12-го калибра и полуавтоматические армейские снайперские винтовки СВД и СВЧ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Последняя принята на вооружение в 2023 году и сохраняет механическую схему привычной винтовки Драгунова. Но изготовлена она уже с учетом современных требований к снайперским системам: кучность оружия увеличилась за счет вывешенного ствола, у нее есть планка Пикатинни для установки прицелов, регулируемый приклад и другие улучшения.

Кроме того, армейский винтовочный калибр 7,62*54 мм представлен снайперской винтовкой Мосина образца 1942 года. В подразделении ее пересобрали на основе нового шасси (ложа) от российского производителя и снабдили сошками, глушителем и прицелом высокой кратности.

Наши собеседники говорят, что в полном тюнинге добились точности в 1–1,5 угловые минуты штатным патроном (одна угловая минута обеспечивает попадание на дистанции 100 м в круг диаметром 2,9 см). Это очень хороший результат: кучность винтовки Мосина в ее изначальном виде с прицелом 1940-х годов и упрощенным кронштейном для его установки обычно оценивается в районе пяти угловых минут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Даже для гораздо более поздних винтовок СВД получить такую кучность можно только после глубокого тюнинга.

Сверхдальнобойные винтовки

Среди высокоточных образцов для стрельбы на большие дистанции есть винтовка Лобаева в калибре .338 Lapua Magnum и в самом крупном из применяемых нашими снайперами — 12,7*108.

— Это винтовка Лобаева «Возмездие» калибра .338 Lapua Magnum, — рассказывает снайпер группировки «Центр» с позывным Албанец. — Бьет она на расстояние до 1600 м, я лично стрелял на 1330. Также из нее приходилось стрелять и по дронам. Но такая винтовка — это комплекс, из нее не стреляют просто так с рук. Ее надо установить на позиции, подготовить. А в случае с «Бабой-Ягой» дрон надо «заманить» в определенную точку либо выследить, куда она часто прилетает, и ждать там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Албанец говорит, что такие случаи бывают, но редко.

— У меня есть на счету уничтожение дрона на дальности около 300 м с хорошо подготовленной позиции, — не без гордости рассказывает он.

По словам Албанца, можно попасть и в движущуюся воздушную цель, но это потребует до десяти выстрелов и успешного попадания, например, в спутниковый модем «Старлинк».

Уверенное же поражение возможно именно по зависающему дрону. Сложность задачи связана еще и с тем, что при работе по дрону тяжело использовать дальномеры, тем более ночью. Но наши бойцы справляются и с этим — охота на украинские дроны сейчас в полном разгаре.

Дмитрий Астрахань