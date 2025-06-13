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РИА Новости

Путин призвал завершить формирование группировки космических аппаратов

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин призвал вовремя завершить формирование группировки космических аппаратов

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения.

"Важным направлением работы остается развитие космических войск. Необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени", - сказал глава государства в ходе совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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