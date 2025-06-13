Путин призвал завершить формирование группировки космических аппаратов

Путин призвал вовремя завершить формирование группировки космических аппаратов

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения.

"Важным направлением работы остается развитие космических войск. Необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени", - сказал глава государства в ходе совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.