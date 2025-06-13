Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы. Глава государства обсудил вопросы совершенствования сил противовоздушной обороны, космических систем и беспилотников. Основные заявления — в материале РИА Новости.
Противовоздушная оборона
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С начала специальной военной операции силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысяч — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты.
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Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели независимо от вида.
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Особенно актуальное направление — борьба с различными типами беспилотников, здесь требуются новые подходы и нестандартные решения.
Владимир Путин
президент России
Беспилотные войска
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Наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов.
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Они активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности.
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На счету наших операторов дронов до 50 процентов уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника.
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Россия сейчас создает войска беспилотных систем как отдельный род.
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Необходимо обеспечить быстрое и качественное их развитие.
Владимир Путин
президент России
Космические войска
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Важным направлением остается развитие космических войск.
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Требуется своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения.
Владимир Путин
президент России
Накануне Путин провел первое совещание по госпрограмме вооружений. Он подчеркнул, что акцент в ней должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения.