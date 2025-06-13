Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы. Глава государства обсудил вопросы совершенствования сил противовоздушной обороны, космических систем и беспилотников. Основные заявления — в материале РИА Новости.

Противовоздушная оборона

С начала специальной военной операции силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысяч — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты.

Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели независимо от вида.

Особенно актуальное направление — борьба с различными типами беспилотников, здесь требуются новые подходы и нестандартные решения.

"Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно. Не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются. <…> И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящим от них угрозам имеет исключительное значение". Владимир Путин президент России

Беспилотные войска

Наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов.

Они активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности.

На счету наших операторов дронов до 50 процентов уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника.

Россия сейчас создает войска беспилотных систем как отдельный род.

Необходимо обеспечить быстрое и качественное их развитие.

"Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск". Владимир Путин президент России

Космические войска

Важным направлением остается развитие космических войск.

Требуется своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения.

"Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов". Владимир Путин президент России

Накануне Путин провел первое совещание по госпрограмме вооружений. Он подчеркнул, что акцент в ней должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения.