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РИА Новости

Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы. Глава государства обсудил вопросы совершенствования сил противовоздушной обороны, космических систем и беспилотников. Основные заявления — в материале РИА Новости.

Противовоздушная оборона

  • С начала специальной военной операции силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысяч — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты.

  • Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели независимо от вида.

  • Особенно актуальное направление — борьба с различными типами беспилотников, здесь требуются новые подходы и нестандартные решения.

"Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно. Не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются. <…> И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящим от них угрозам имеет исключительное значение".

Владимир Путин

президент России

Беспилотные войска

  • Наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов.

  • Они активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности.


  • На счету наших операторов дронов до 50 процентов уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника.

  • Россия сейчас создает войска беспилотных систем как отдельный род.

  • Необходимо обеспечить быстрое и качественное их развитие.

"Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск".

Владимир Путин

президент России

Космические войска

  • Важным направлением остается развитие космических войск.

  • Требуется своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения.

"Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов".

Владимир Путин

президент России

Накануне Путин провел первое совещание по госпрограмме вооружений. Он подчеркнул, что акцент в ней должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения.

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