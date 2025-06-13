Госпрограмма вооружений должна обеспечить создание универсальной системы ПВО - Путин

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Борьба противовоздушной обороны с беспилотниками остается актуальной, за все время специальной военной операции ее силами уничтожено более 80 тыс. целей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысяч - это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на сто процентов, западного производства", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 года.

Президент отметил, что борьба с беспилотниками различного типа потребовала от РФ новых подходов и нестандартных решений. "Это направление остаётся особенно актуальным", - сказал Путин.