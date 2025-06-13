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Интерфакс-АВН

Путин призвал обеспечить максимально быстрое развёртывание войск беспилотных систем

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Военнослужащий с БПЛА
Военнослужащий с БПЛА.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие создаваемых в России войск беспилотных систем.

"Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развёртывание и развитие", - сказал Путин в четверг на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

"Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск", - сказал Путин.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил, что в России будет сформирован новый род войск - войска беспилотных систем.

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