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Путин заявил о необходимости внедрения в вооружение ИИ и цифровых технологий

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

В России необходимо внедрять в системы вооружений и военную технику перспективные цифровые технологии и искусственный интеллект. Об этом 12 июня на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы заявил президент РФ Владимир Путин.

«И конечно, госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что остается важным направлением работы и развитие космических войск. Так, необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.

«Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени», — добавил Путин.

Накануне президент поручил максимально использовать опыт специальной военной операции (СВО) в новой программе вооружений. Он также дополнил, что необходимо повысить экспортный потенциал российских вооружений, которые подтвердили свою эффективность в боевых действиях.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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