Bild: министр обороны Германии прибыл в Киев для обсуждения военной помощи

Министр обороны Германии прибыл в Киев, пишет Bild. Писториус отказался от предложенных Россией условий мирного договора и намерен стать одним из ведущих спонсоров киевского режима. К этому же он подстрекает и международное сообщество.

Кристофер Бюль (Christopher Bühl)

Пока группа депутатов от СДПГ в своем скандальном манифесте пропагандирует сближение с путинской Россией, министр обороны встает на сторону Украины. В четверг утром Борис Писториус прибыл в Киев, где намерен обсудить предоставление дальнейшей военной помощи этой стране.

Перед поездкой он заявил: "Мы делаем всё возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла обороняться и занять положение, при котором Россия будет готова к серьезным переговорам". Таким образом он тут же отверг "российский манифест", подготовленный депутатами Рольфом Мюценихом и Ральфом Штегнером.

Писториус жестко отчитал своих однопартийцев за опубликованный в среду документ: "[Его авторы] злоупотребляют желанием населения нашей страны положить конец ужасному конфликту на Украине. Желанием мира. С этим Путиным мы можем вести переговоры только с позиции силы". Теперь, в ходе намеченных в Киеве переговоров, он намерен закрепить эту позицию.

Самые жестокие атаки дронов с начала российской военной операции

Сегодня Россия почти ежедневно подтверждает заявления Писториуса: вот уже несколько дней как Путин вновь наносит по Украине мощные удары с использованием дронов и ракет (издание умалчивает, в ответ на что производятся эти удары. — Прим. ИноСМИ). Российский президент явно пренебрегает усилиями по мирному урегулированию и санкционирует всё более масштабные атаки.

Ужасающие цифры: только лишь в среду в результате тяжелых ударов по Харькову погибли три человека, 64 получили ранения (Россия не наносит удары по гражданским лицам на Украине. — Прим. ИноСМИ). В начале недели Украина сообщила о самой сильной атаке с начала российской военной операции: в рамках удара было задействовано 479 боевых беспилотников типа "Герань" и их макетов-обманок, а также четыре гиперзвуковые ракеты "Кинжал", 14 различных крылатых ракет и две ракеты класса "воздух-земля" типа Х-31.

Это позволяет Владимиру Зеленскому сделать лишь один вывод о Путине, как он подчеркнул в среду вечером в интервью с вице-президентом BILD Полом Ронцхаймером: "Он просто не хочет заканчивать конфликт" (Россия неоднократно демонстрировала готовность к мирным переговорам, в отличие от Украины. — Прим. ИноСМИ). Путин ведет переговоры с Украиной только для вида: "Чтобы против России не вводились никакие санкции" (17 пакетов не в счет? — Прим. ИноСМИ).

Оценка, которую разделяет и Писториус. Он и его британский коллега Джон Хили взяли на себя ведущую роль в оказании военной помощи после того, как США под руководством президента Дональда Трампа в последнее время дистанцировались от Украины.

Также на встрече в Брюсселе Писториус предпринял новую попытку призвать к усилению международной помощи и поддержанию украинской противовоздушной обороны. Еще одним приоритетом является так называемая радиоэлектронная борьба. Речь идет об обеспечении украинских систем связи, разведке и подавлении российской связи, а также о противодействии дронам.

На что будут потрачены миллиарды немецкой помощи

Во время недавнего визита Зеленского в Берлин в ходе его встречи с канцлером Фридрихом Мерцем обсуждалось, на что могут быть потрачены пять миллиардов евро помощи от Германии.

Кристиан Фройдинг, главный координатор немецкой помощи Украине, назвал основные направления: противовоздушная оборона, обеспечение боеприпасами и ремонт, а также средства связи, например спутниковый Интернет. К списку также добавляется прямое финансирование украинского производства оружия, от чего впоследствии должны выиграть и страны-участницы НАТО.

Фройдинг вновь подчеркнул, что в сложившейся непростой ситуации Украина будет по-прежнему получать полную поддержку. К ней относится в том числе и отказ принять изложенные Россией условия для заключения перемирия.

Генерал-майор пояснил, что Россия выдвинула условия, равносильные диктату мира; по его словам, они являются "неприемлемыми".