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Интерфакс-АВН

Представители ряда стран ЕС подтвердили верность союзничеству в рамках НАТО

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: iStock

Рим. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран расширенной группы Веймар ("Веймар плюс") приняли в четверг в Риме совместное заявление, в котором подчеркивается роль НАТО как основы коллективной обороны Европы.

Документ подписали министры иностранных дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Франции и высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Мы подтвердили нашу приверженность более сильной и суверенной Европе, способной защищать своих граждан и интересы, а также вносить вклад в международный мир и безопасность. С этой целью мы продолжим работать вместе над укреплением нашей коллективной безопасности и обороны и увеличением вклада Европы в НАТО", - говорится в опубликованном документе.

Участники римской встречи заявили, что Североатлантический альянс "остается краеугольным камнем нашей коллективной обороны".

"Саммит НАТО в Гааге (24-25 июня - ИФ) продемонстрирует наше единство, основанное на прочной трансатлантической связи, непоколебимой приверженности нашей взаимной обороне и справедливом распределении усилий. Этот саммит должен принять новые решения для создания более сильного альянса, готового защищать каждый дюйм союзной территории", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что "европейские страны должны играть еще большую роль в обеспечении собственной безопасности". Участники совещания призвали "к амбициозному укреплению европейского оборонного потенциала посредством гибкого и устойчивого увеличения расходов на национальную безопасность и оборону, чтобы обеспечить сдерживание и оборону во всех областях в пределах евроатлантического региона". Они уточнили, что "это включает в себя совместные проекты, совместные закупки, поддержку взаимодействия и укрепление оборонной промышленной и технологической базы".

В заявлении приветствуются "инициативы Европейского союза по безопасности и обороне, которые полностью дополняют НАТО".

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