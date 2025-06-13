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Интерфакс-АВН

Эффективная нейтрализация беспилотников имеет исключительное значение - Путин

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Беспилотник ВСУ со швейцарской камерой, сбитый бойцами спецназа "Ахмат"
Беспилотник ВСУ со швейцарской камерой, сбитый бойцами спецназа "Ахмат".
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает предложения по модернизации и совершенствованию средств ПВО, космических систем, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов.

"Сегодня, как я уже сказал, продолжим работу над проектом новой госпрограммы вооружений и заслушаем предложения по конкретным направлениям, а именно по модернизации и совершенствованию средств ПВО, космических систем, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

Президент отметил, что специальная военная операция показала, что "роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, боя в современных боевых условиях значительно изменились".

"Они выросли и количественно, и качественно, не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются", - подчеркнул глава государства.

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