Путин указал на поражение операторами БПЛА до половины техники ВСУ

Благодаря операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поражается до половины техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 июня сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по государственной программе вооружения.

«Сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть — значительная, до 50% — уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника», — отметил глава государства.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ накопили хороший опыт в сфере беспилотников, и эффективность их применения постоянно растет. Например, БПЛА активно используются для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования местности, добавил президент.

«У нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», — подчеркнул Путин.

Президент РФ 6 июня заявил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем. В отдельных сегментах российские БПЛА являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, указал Путин.