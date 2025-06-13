Войти
Известия.ru

Путин указал на поражение операторами БПЛА до половины техники ВСУ

257
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Благодаря операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поражается до половины техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 июня сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по государственной программе вооружения.


«Сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть — значительная, до 50% — уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника», — отметил глава государства.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ накопили хороший опыт в сфере беспилотников, и эффективность их применения постоянно растет. Например, БПЛА активно используются для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования местности, добавил президент.

«У нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», — подчеркнул Путин.

Президент РФ 6 июня заявил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем. В отдельных сегментах российские БПЛА являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, указал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 06:49
  • 696
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.06 03:30
  • 0
По поводу "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС"
  • 13.06 02:50
  • 0
И еще насчет "усиления срочного усиления сухопутных войск" РФ.
  • 13.06 02:14
  • 1
По поводу "Путин: Россия должна нарастить возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки"
  • 12.06 18:35
  • 9360
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.06 18:06
  • 3
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
  • 12.06 12:24
  • 175
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.06 11:34
  • 0
Украина на пороге войны или мира?
  • 12.06 10:36
  • 0
Невозможное – возможно
  • 12.06 04:06
  • 12
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 11.06 23:04
  • 0
Забавные фокусы пропаганды - в данном случае, российской.
  • 11.06 21:00
  • 1
Ответ на "ВМФ России исправил большую ошибку прошлого"
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150