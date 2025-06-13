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РИА Новости

Путин оценил роль воздушного боя в современных боевых условиях

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Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: роль и тактика воздушного боя в современных боевых условиях изменились

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опыт проведения специальной военной операции показал, что роль и тактика ведения воздушного боя в современных боевых условиях изменились, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно", - отметил Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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