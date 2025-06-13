Путин оценил роль воздушного боя в современных боевых условиях

Путин: роль и тактика воздушного боя в современных боевых условиях изменились

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опыт проведения специальной военной операции показал, что роль и тактика ведения воздушного боя в современных боевых условиях изменились, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно", - отметил Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.