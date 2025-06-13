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РИА Новости

Путин заявил о росте эффективности применения беспилотников

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Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: эффективность применения беспилотников постоянно растет

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Эффективность применения беспилотников постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг продолжил серию совещаний по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

"Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет", - сказал Путин в ходе совещания.

Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.

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