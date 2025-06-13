Путин заявил о росте эффективности применения беспилотников

Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025.

Путин: эффективность применения беспилотников постоянно растет

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Эффективность применения беспилотников постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг продолжил серию совещаний по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

"Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет", - сказал Путин в ходе совещания.

Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.