Путин поручил готовить инфраструктуру, а не ставить вооружения "в чистом поле"

Путин поручил готовить базы и аэродромы, а не ставить вооружения в чистом поле

На ближайшее десятилетие Россия формирует новую программу вооружения, призванную системно переоснастить армию с учетом актуальных вызовов. Как заявил Владимир Путин на специальном совещании, программа охватит весь комплекс перспективных вооружений и будет учитывать опыт реальных боевых действий, включая конфликт на Украине. Особое внимание планируется уделить сухопутным силам, инфраструктуре новых систем и поддержанию потенциала стратегического сдерживания.

Владимир Путин провел в Кремле совещание по государственной программе вооружения (ГПВ) на 2027-2036 годы. Президент изложил ключевые параметры новой десятилетней стратегии. Среди приоритетов - развитие инфраструктуры под новые системы вооружений, усиление сухопутных войск, дальнейшее совершенствование ядерной триады и учет боевого опыта, прежде всего в ходе конфликта на Украине.

Опыт СВО

Выступая перед руководством военного блока, Путин подчеркнул, что новая программа вооружения будет опираться на опыт, полученный в ходе специальной военной операции и других современных конфликтов. Он также отметил необходимость учитывать глобальные тенденции.

«Тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет, и это отражает объективно процессы формирования новых центров технологического, научного, индустриального развития в многополярном мире», - заявил Путин.

Он напомнил, что весной уже обсуждались меры по увеличению поставок вооружений и техники для нужд СВО, но они имели краткосрочный, оперативный характер. Новая ГПВ, по его словам, должна стать системной и долгосрочной, охватывая «весь комплекс систем и образцов вооружений», прежде всего перспективных.

Сухопутные войска и ядерное сдерживание

Особое внимание президент уделил сухопутным войскам. Он назвал их ключевой силой при ведении современных боевых действий и потребовал в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности.

«Доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска, и важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», - сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Отдельный акцент он сделал на поддержании и модернизации ядерной триады.

«Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», - заявил президент.

Инфраструктура - заранее и впрок

Путин потребовал заранее предусмотреть инфраструктурные решения под новые вооружения - включая базы, арсеналы, аэродромы и иные объекты размещения. По его словам, попытки отложить такие расходы приводят к дополнительным издержкам и неэффективности. Это приводит «к тому, что новые системы вооружения появляются, а потом встают в чистом поле и требуют срочной модернизации и дополнительных расходов».

Президент также отметил, что государственная программа должна быть согласована с планами обороны, строительством Вооруженных сил, мобилизационными планами экономики и другими документами стратегического планирования. Это, по его словам, необходимо для выстраивания устойчивого и скоординированного развития всей военной организации страны.

Дмитрий Шумов