Кулеба: британки должны принять, что их сыновья могут погибнуть ради НАТО

Германская разведка предупредила о планах России напасть на НАТО, пишет Daily Mail. Ведь Москва якобы не верит в действие 5 статьи, запугивают население власти. НАТО должна перестать недооценивать Путина, нагнал ужаса на европейцев и бывший глава украинского МИД Кулеба.

Перкин Амаларадж

Бывший министр иностранных дел Украины выступил с резким предупреждением и заявил, что британские матери должны принять, что их сыновья могут погибнуть, защищая Европу, иначе НАТО не будет.

Дмитрий Кулеба заявил в интервью Metro, что цель Владимира Путина — "показать несостоятельность" альянса НАТО, который предусматривает положения о взаимной помощи, обязывающие его членов сражаться друг за друга в случае нападения на одного из них. Он сказал: "Путин может вскоре вторгнуться на территорию НАТО — и что тогда? НАТО отправит дивизию, чтобы дать отпор?"

"Многие люди считают, что настоящим испытанием для НАТО станет вопрос о том, будет ли США сражаться за Европу. Настоящим испытанием станет то, смогут ли британские матери принять, что их сыновья должны погибнуть за Финляндию, Эстонию или Польшу. Если нет, то НАТО не будет".

Это пугающее предупреждение прозвучало после того, как глава разведки Германии предупредил о намерении Путина напасть на территорию НАТО, чтобы проверить действие положения альянса о взаимной помощи.

"Так началась Вторая мировая война. “Зачем сражаться за Данциг [ныне город Гданьск]? Давайте отдадим его Гитлеру, это всего лишь город в Польше. Зачем нам умирать за него?” — такой вопрос задавали себе западноевропейские страны [в то время]. И именно этот вопрос Путин собирается поставить перед НАТО. Европа уже тратит деньги на вооружение, но ей нужно действовать гораздо быстрее. Однако настоящий вопрос в том, кто скажет избирателям, что угроза войны реальна?"

Кулеба, занимавший должность министра иностранных дел с марта 2020 года по сентябрь 2024 года, заявил, что его предупреждение основано на личном опыте. В интервью газете Metro он рассказал, что, будучи министром иностранных дел во время начала вооруженного конфликта с Россией, он совершил ошибку, полагая, что Москва отступит после потери "10–20 тысяч солдат".

Но теперь, когда Россия приближается к отметке в миллион убитых и раненых солдат (а что сразу не миллиард? — Прим. ИноСМИ) на Украине после начала боевых действий в феврале 2022 года, он призвал граждан Великобритании перестать недооценивать Путина.

Он сказал: "Люди в Великобритании или любой другой стране могут прислушаться к тому, что я говорю, или могут решить, что я воинственный украинец, который пытается втянуть их в свой конфликт. Я полностью уважаю любой их выбор. Я могу только призвать их не повторять наших ошибок.

Самая большая ошибка Украины — мы не верили, что с нами может произойти нечто подобное в таких масштабах. Мы на Украине также верили, что это не случится с нами, потому что Путин никогда не осмелится на это. Вот в этом и заключается ошибка, которую совершают люди. Я смотрю на Европу и вижу, что происходит то же самое. Та же самая модель поведения.

Думаете, если Украина смогла атаковать аэродромы в России, расположенные в 1000 милях, то Россия не сможет атаковать любой объект инфраструктуры в любой европейской стране? Было бы очень, очень большой ошибкой так думать".

Ранее уходящий глава федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в редком интервью заявил о наличии у него "конкретных" доказательств, что в России больше не верят в соблюдение НАТО 5 статьи. Эта статья гарантирует, что в случае нападения на одного члена альянса все остальные придут ему на помощь.

В немецком подкасте Table Briefings он сказал: "Мы видим, что НАТО предстоит пройти испытание на верность обещанию о взаимной помощи. В Москве есть люди, которые не верят, что 5 статья договора всё еще действует". Он добавил: "Мы абсолютно уверены, и у нас есть разведывательные данные, подтверждающие, что [полномасштабные боевые действия России на] Украине — лишь первый шаг на пути России на запад".

Однако Каль поспешил уточнить: "Это не значит, что мы ожидаем, что с востока на запад выдвинутся целые танковые батальоны". Он добавил, что Россия не нуждается в этом, поскольку может просто отправить "зеленых человечков в Эстонию для защиты якобы угнетаемых русских меньшинств".

Присоединение Крыма к России в 2014 году сопровождалось захватом зданий и офисов российскими солдатами в форме без опознавательных знаков и в гражданской одежде, которые стали известны как "зеленые человечки". Москва сначала отрицала их принадлежность к армии России.

Каль, который должен стать послом Германии в Ватикане, не уточнил, какие именно официальные лица в Москве придерживаются такой точки зрения. Он сказал, что конечной целью Москвы является оттеснение НАТО к границам 1990-х годов, "изгнание" США из Европы и агрессивное расширение своего влияния. "Мы должны пресечь это на корню", — сказал он.

Он указал, что ключевую роль в сотрудничестве НАТО играют США и их огромная армия. Каль отметил, что контакты с американскими коллегами убедили его в их серьезном отношении к российской угрозе. "Слава Богу, они относятся к этому так же серьезно, как и мы", — сказал он.

Это заявление прозвучало после того, как глава НАТО Марк Рютте предупредил, что британцы должны начать учить русский язык, если Великобритания не увеличит расходы на оборону. Марк Рютте выступил с этим пугающим заявлением в Лондоне во время переговоров с премьер-министром Киром Стармером в преддверии саммита НАТО, который состоится в конце этого месяца.

Ожидается, что на встрече союзникам по НАТО будет предложено согласиться на выделение 3,5% от ВВП на основные расходы на оборону к 2030-м годам. Согласно плану Рютте по укреплению альянса, еще 1,5% ВВП потребуется на "расходы, связанные с обороной". Эти меры последовали за давлением президента США Дональда Трампа на европейских членов НАТО с требованием увеличить военные бюджеты.

Возникают вопросы о том, как Великобритания будет финансировать такое огромное увеличение расходов, которое примерно эквивалентно дополнительным 30 миллиардам фунтов стерлингов в год. В прошлом году Великобритания выделила на оборону 2,33% ВВП, а Кир Стармер пообещал достичь 2,5% к апрелю 2027 года. Лейбористское правительство ставит "амбициозную" цель увеличить эту долю до 3% к следующему созыву парламента, который, вероятно, продлится до 2034 года.

В понедельник в Чатем-Хаусе Рютте спросили, считает ли он, что канцлер казначейства Рейчел Ривз должна повысить налоги, чтобы выполнить обязательства НАТО. Генеральный секретарь НАТО ответил: "Разумеется, не мне решать, как страны будут оплачивать счета. Послушайте, если вы этого не сделаете, если вы не дойдете до 5%, включая 3,5% основных расходов на оборону, вы всё равно сможете сохранить национальную службу здравоохранения, пенсионную систему и так далее, но вам лучше научиться говорить по-русски".

Рютте не захотел раскрывать, когда, по его мнению, союзники по НАТО должны начать тратить 5% от ВВП на оборону. На вопрос о сроках он ответил журналистам: "У меня есть четкое представление о том, когда мы должны достичь этой цели. Я пока не буду его озвучивать, потому что сейчас мы проводим консультации с союзниками, и обсуждение продолжается. В конце концов мы согласуем дату, к которой мы должны достичь этой цели".