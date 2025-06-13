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Военное обозрение

Производители Индии и Европы хотят создавать дроны, способные ориентироваться при отсутствии сигнала GPS

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская компания IG Drones и ее бельгийский партнер VoxelSensors, который является одним из лидеров в сфере передовых сенсорных технологий, стремятся к расширению интеллектуальных возможностей беспилотных летательных аппаратов. Производители Индии и Европы хотят создавать дроны нового поколения, способные ориентироваться при отсутствии сигнала GPS.

Об этом сообщает индийское издание Bharatshakti.

Две компании объявили о стратегическом партнерстве. Оно является частью программы, поддерживаемой Министерством электроники и информационных технологий Индии (MeitY).

В основе сотрудничества компаний-партнеров лежит передовая технология VoxelSensors SPAES (Spatial Awareness Sensing). Она представляет собой систему 3D-зондирования, работающую в режиме реального времени и позволяющую дронам ориентироваться в окружающем пространстве, избегать препятствий, принимая быстрые самостоятельные решения. Индийская компания интегрирует данную технологию в свой парк дронов для повышения эффективности их работы в сложных условиях, таких как густые лесные массивы, туннели, густонаселенные городские районы и строительные площадки.

Благодаря инновации бельгийских партнеров возможности индийских беспилотников выйдут на значительно более высокий уровень. Новое поколение дронов обладает улучшенными функциями обхода препятствий, распознавания окружающей среды, при реагировании на чрезвычайные ситуации.

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БПЛА
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