Депутаты парламента Финляндии высказались за выход страны из конвенции по запрету противопехотных мин

Источник изображения: topwar.ru
Вслед за правительством депутаты парламента Финляндии высказались за выход страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Соответствующий документ был принят оборонным комитетом законодательного органа.
- сказано в тексте заявления.
После одобрения оборонным комитетом законопроект о прекращении участия Финляндии в конвенции поступит на рассмотрение международного комитета, а затем станет темой для обсуждения на пленарной сессии парламента.
Если закон будет одобрен на всех этапах, о выходе из конвенции уведомят генерального секретаря ООН. И только через полгода после этого Финляндия перестанет считаться участницей Оттавской конвенции.
Все ее подписанты взяли на себя обязательство отказаться от производства, хранения, применения противопехотных мин, а также передачи их другим странам.
Решение о выходе из конвенции правительство Финляндии одобрило 28 мая, после чего отправило на рассмотрение парламентариям.
- пояснили тогда в правительственной пресс-службе.
Ранее из данной конвенции вышла Эстония. Ее парламент принял соответствующий законодательный акт. Следом за Эстонией могут последовать Латвия, Литва и Польша. В этих государствах уже приступили к обсуждению такого решения.