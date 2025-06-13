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Военное обозрение

Депутаты парламента Финляндии высказались за выход страны из конвенции по запрету противопехотных мин

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Источник изображения: topwar.ru

Вслед за правительством депутаты парламента Финляндии высказались за выход страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Соответствующий документ был принят оборонным комитетом законодательного органа.

В интересах Финляндии вновь ввести противопехотные мины в свою систему обороны

- сказано в тексте заявления.

После одобрения оборонным комитетом законопроект о прекращении участия Финляндии в конвенции поступит на рассмотрение международного комитета, а затем станет темой для обсуждения на пленарной сессии парламента.

Если закон будет одобрен на всех этапах, о выходе из конвенции уведомят генерального секретаря ООН. И только через полгода после этого Финляндия перестанет считаться участницей Оттавской конвенции.

Все ее подписанты взяли на себя обязательство отказаться от производства, хранения, применения противопехотных мин, а также передачи их другим странам.

Решение о выходе из конвенции правительство Финляндии одобрило 28 мая, после чего отправило на рассмотрение парламентариям.

Выход осуществляется с согласия парламента, после утверждения президентом республики и вручения заявления о выходе генеральному секретарю ООН

- пояснили тогда в правительственной пресс-службе.

Ранее из данной конвенции вышла Эстония. Ее парламент принял соответствующий законодательный акт. Следом за Эстонией могут последовать Латвия, Литва и Польша. В этих государствах уже приступили к обсуждению такого решения.

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