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Интерфакс-АВН

Лидеры ЕС обсудят проблемы евро, темы Украины, обороны, миграции, Ближний Восток

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Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Антониу Кошта в письме-приглашении лидерам стран ЕС на саммит Евросоюза 26-27 июня указал на задачу построить "более конкурентоспособную, безопасную и более автономную Европу".

"Я с нетерпением жду ваших мнений о глобальных экономических событиях и отношениях, которые мы ищем с ключевыми партнерами, в том числе с учетом предстоящих важных международных саммитов. Это также будет хорошей возможностью рассмотреть, как еще больше укрепить международную роль евро", - говорится в послании Кошты, опубликованном в четверг.

Другим важным приоритетом совещания руководителей стран ЕС глава Евросовета назвал оборону и безопасность. "В этой связи я ожидаю, что мы коснемся текущей работы по наращиванию нашего потенциала, укреплению нашей оборонной промышленности и увеличению финансирования наших оборонных усилий. Двигаясь вперед, мы должны руководствоваться коллективным подходом к обороне и безопасности и фокусироваться на эффективных расходах. Наши дебаты будут учитывать саммит НАТО, который состоится накануне нашей встречи (24-25 июня - ИФ)", - говорится в письме.

Кошта также заявил, что ЕС останется "непреклонным в своей поддержке Украины" и в стремлении "построить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на Украине, основанный на принципах Устава ООН и международного права". "Мы рассмотрим быстро меняющийся дипломатический контекст, поддержку ЕС и путь Украины к членству в Евросоюзе", - сказано в документе. Этим дебатам глав государств и правительств стран ЕС будет предшествовать обмен мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Среди других тем повестки Кошта назвал ситуацию на Ближнем Востоке при особом внимании к сектору Газа. Глава Евросовета подчеркнул, что "Израиль должен полностью соблюдать международное право и свои международные обязательства".

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