Путин рассказал о дискуссиях по бюджету Минобороны

Путин рассказал о долгих дискуссиях по будущему бюджету Минобороны РФ

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ.

Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".

"Мы вчера достаточно долго дискутировали по поводу будущего бюджета министерства обороны и следующей ГПВ (государственной программы вооружений - ред.)", - сказал Путин.

В среду Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений.