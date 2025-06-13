Источник изображения: topwar.ru

На недавних учениях в Форт-Брэгг (США) была впервые продемонстрирована новая контейнерная пусковая установка, способная запускать ракеты GMLRS, ATACMS и перспективные PrSM. Разработка представляет собой универсальную платформу, адаптируемую под различные носители – от грузовиков до морских судов.

Суть ноу-хау заключается в том, что конструкция установки использует стандартные транспортные контейнеры, каждый из которых вмещает два сменных ракетных пакета – аналогично системам M270 или двум HIMARS. Это решение превращает любой подходящий грузовой автомобиль в мобильную пусковую платформу для высокоточных боеприпасов большой дальности.

При этом ключевым преимуществом системы является её мультимодальность. Контейнерные модули одинаково эффективны в стационарном положении, на автомобильных шасси, железнодорожных платформах или корабельных палубах. Такая гибкость обеспечивает оперативное перебазирование ракетных комплексов между театрами военных действий без необходимости специализированного транспорта.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что за пусками ракет на вышеупомянутых учениях пристально наблюдает президент США Дональд Трамп.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что в ходе недавней террористической операции киевского режима против нашей стратегической авиации также были задействованы контейнеры, из которых вместо ракет вылетали дроны. При этом в администрации США открестились от данного инцидента, заявив, что даже не были уведомлены о планах Киева.