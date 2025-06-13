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Интерфакс-АВН

В России возобновили создание фотобиореактора для миссий на Луну и Марс

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Марс
Марс.
Источник изображения: © NASA/ JPL-Caltech/ USGS

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Российские ученые провели первые рабочие испытания фотобиореактора, предназначенного для создания изолированной биосферы в космосе, летом планируется провести первые испытания с участием человека, сообщил в четверг "Интерфаксу" руководитель проекта Александр Шаенко.

"Летом запланированы эксперименты, в ходе которых фотобиореактор будет протестирован в замкнутой системе с человеком. Мы планируем собрать достаточно данных для оценки эффективности системы в реальных условиях. Важно, что успех проекта позволит обеспечить космонавтов не только чистым воздухом и водой, но и дополнениями в рацион", - сказал Шаенко.

За реализацию системы отвечает команда 435nm, научно-техническая гильдия "Рубежи науки" выступает инвестором проекта.

Система основана на разработках и исследованиях Института медико-биологических систем РАН, проводившихся с 1960-е по 1980-е годы. Основой системы являются микроводоросли, которые поглощают углекислый газ, вырабатывают кислород, очищают воду, могут быть переработаны в пищу, создавая условия для устойчивого жизнеобеспечения в условиях космоса.

В сообщении отмечается, что в перспективе система может быть дополнена иными гидробионтами (ракообразные, моллюски, рыба), что позволит добавить больше белковой пищи в рацион космонавтов и колонистов.

По словам Шаенко, главным отличием нового проекта от разработок ИМБП РАН является использование современных технологий. Также он сообщил, что находящийся на Международной космической станции фотобиореактор частично производит воду и кислород, но не работает с пищей.

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